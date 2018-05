Ilva | F Boccia a Calenda | ne riparleremo con tuo successore

Ilva - Calenda bocciato dai sindacati. Ora ci dovrà pensare il nuovo governo : Il piano del ministro non piace a Fiom e Uilm e nemmeno al governatore della Puglia Emiliano: 'ha fallito' -

Trattativa Ilva - i lavoratori non cedono. Bocciato il tentativo di mediazione : Genova - L'ultima chance che aveva Carlo Calenda di essere ricordato come il ministro che aveva permesso alle parti di concludere l'accordo sindacale per la vendita del siderurgico italiano è andata ...

Ilva - i sindacati bocciano la proposta del governo : “Il ministro Calenda non legittimato a trattare” : «Il governo ritiene di aver messo in campo ogni possibile azione e strumento per salvaguardare l’occupazione, gli investimenti ambientali e produttivi anche attraverso un enorme ammontare di risorse pubbliche. A questo punto il dossier passa a nuovo esecutivo». Con queste righe Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico uscente, getta la spug...

Ilva : sindacati bocciano la proposta del governo : I sindacati hanno bocciato la proposta fatta dal governo sulla vertenza Ilva. Lo hanno annunciato i segretari generali di Fim, Uilm e Fiom uscendo dal tavolo. "Testo non condivisibile", ha detto ...

Ilva - i sindacati bocciano la proposta del governo : 'Gli esuberi restano' - 'Calenda non legittimato a trattare' : I sindacati hanno bocciato la proposta fatta dal governo sulla vertenza Ilva . Lo hanno annunciato i segretari di Fim, Uilm e Fiom uscendo dal tavolo. "Testo non condivisibile, gli esuberi restano, ...

Ilva - SINDACATI BOCCIANO PROPOSTA DI CALENDA/ “Avevamo chiesto garanzie” : dossier passa a nuovo governo : ILVA, "No" dei SINDACATI a PROPOSTA del governo, Carlo CALENDA: “Fatto di tutto, ci pensi il nuovo esecutivo". Il ministro dello sviluppo economico, passa la palla al nuovo governo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:51:00 GMT)

Ilva - i sindacati bocciano la proposta del governo : 'Gli esuberi restano' - 'Calenda non legittimato a trattare' : I sindacati hanno bocciato la proposta fatta dal governo sulla vertenza Ilva . Lo hanno annunciato i segretari di Fim, Uilm e Fiom uscendo dal tavolo. "Testo non condivisibile, gli esuberi restano, ...

Ilva - altra fumata nera : i sindacati bocciano la proposta del governo : I sindacati hanno bocciato la proposta del governo sull'Ilva: per questo motivo non ci sarà alcuna trattativa sulla bozza di accordo presentata per la cessione ad Am InvestCo. &ldquo...

Ilva - bocciata la proposta del governo : I sindacati hanno bocciato la proposta fatta dal governo sulla vertenza Ilva. Lo hanno annunciato i segretari generali di Fim, Uilm e Fiom uscendo dal tavolo. 'Testo non condivisibile', ha detto il ...

Ilva - i sindacati bocciano la proposta del governo : esuberi restano : I sindacati hanno bocciato la proposta fatta dal governo sulla vertenza Ilva. Lo hanno annunciato i segretari di Fim, Uilm e Fiom uscendo dal tavolo. "Testo non condivisibile, gli esuberi restano, ...

Ilva - sindacati bocciano piano governo : 14.37 Interrotta la trattativa sull'Ilva. Lo dichiarano Fim, Fiom e Uilm al tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. E' stata bocciata la proposta del ministro Calenda perché non garantiva l'assenza di licenziamenti e l'assunzione di tutti i lavoratori con le stesse garanzie contrattuali, come chiesto dai sindacati. Secondo quanto riferiscono le organizzazioni dei lavoratori, sarebbe stato il ministro Calenda a sospendere il tavolo. Per ...

Bocciato il "salva-Ilva" 2015 : A tre anni di distanza, la Consulta ha stabilito 'l'incostituzionalità' di un decreto che nel 2015 aveva consentito l'utilizzo di un altoforno dell'Ilva di Taranto dopo l'infortunio mortale di un ...

Ilva - Corte Costituzionale boccia il Decreto 2015/ Sentenza non ferma produttività : dubbi su procedura : Ilva, Sentenza Consulta su Decreto del 2015: "trascurò la tutela della vita dei lavoratori a vantaggio della produttività". Stroncato Governo Renzi, "ma non bisogna temere per filiera"(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Ilva - CONSULTA “INCOSTITUZIONALE DECRETO 2015”/ Sentenza boccia Governo : trascurò tutela vita per produttività : ILVA, Sentenza CONSULTA su DECRETO del 2015: "trascurò la tutela della vita dei lavoratori a vantaggio della produttività". Stroncato Governo Renzi, "ma non bisogna temere per filiera"(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 17:30:00 GMT)