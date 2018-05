Ilva | Calenda | scelta cordata dopo gara | come si fa in paesi seri

Ilva - Emiliano : “Si vergogni chi nel Pd difende il ministro Calenda” : Ilva, Emiliano: “Si vergogni chi nel Pd difende il ministro Calenda” Ilva, Emiliano: “Si vergogni chi nel Pd difende il ministro Calenda” Continua a leggere L'articolo Ilva, Emiliano: “Si vergogni chi nel Pd difende il ministro Calenda” proviene da NewsGo.

Ilva - Emiliano attacca Calenda : «Un incapace» M5s-Lega : trovare intesa : Il governatore della Puglia, che ha presentato un ricorso insieme al Comune sul piano industriale e ambientale di ristrutturazione dell’Ilva, scrive un post polemico contro il ministro allo Sviluppo economico

Ilva - Bellanova fa chiarezza sui numeri. Calenda : "non sono previsti esuberi" : Dopo lo stop alle trattative per l' Ilva tra Calenda e i sindacati , il vice ministro dello Sviluppo Economico, Teresa Bellanova , ci tiene a fare chiarezza sui numeri proposti dal Governo alle parti ...

Ilva - Bellanova fa chiarezza sui numeri. Calenda : non sono previsti esuberi : Teleborsa, - Dopo lo stop alle trattative per l' Ilva tra Calenda e i sindacati, il vice ministro dello Sviluppo Economico, Teresa Bellanova , ci tiene a fare chiarezza sui numeri proposti dal Governo ...

Ilva - Calenda a Landini : meno ideologia e più presenza ai tavoli : Roma, 11 mag. , askanews, meno ideologia e più presenza ai tavoli ministeriali per affrontare la vicenda Ilva. È la risposta del ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda al segretario ...

Ilva - Calenda a Landini : meno ideologia e più presenza ai tavoli : Roma, 11 mag. , askanews, - meno ideologia e più presenza ai tavoli ministeriali per affrontare la vicenda Ilva. È la risposta del ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda al segretario ...

Ilva - Cgil a Calenda : servono meno tweet e più trattativa : Roma, 11 mag. , askanews, - meno tweet e più trattativa per risolvere la vicenda Ilva. La Cgil risponde così al "profluvio di dichiarazioni da parte del ministro dello sviluppo economico Calenda sulle ...

Ilva - Cgil a Calenda : servono meno tweet e più trattativa : Roma, 11 mag. , askanews, meno tweet e più trattativa per risolvere la vicenda Ilva. La Cgil risponde così al 'profluvio di dichiarazioni da parte del ministro dello sviluppo economico Calenda sulle ...

Ilva - Camusso : Cgil non replica a Calenda : 15.08 "Non merita replica.Il ministro era cosciente che con la sua proposta si sarebbe trovato di fronte ad un no".Così la leader della Cgil Camusso,dopo che Calenda aveva definito"incomprensibile" l'abbandono del tavolo Ilva dai sindacati definendolo una "decisione a metà tra populismo sindacale e politico." Intanto i parlamentari M5S di Taranto incontreranno i sindacati per un confronto sugli esuberi con Fioramonti,indicato dai M5S come ...

Ilva - Calenda bocciato dai sindacati. Ora ci dovrà pensare il nuovo governo : Il piano del ministro non piace a Fiom e Uilm e nemmeno al governatore della Puglia Emiliano: 'ha fallito' -

Ilva/ Calenda pubblica il testo dell'accordo e critica i sindacati : ILVA, Calenda ha fatto pubblicare il testo dell'accordo e ha criticato i sindacati. Il ministro dello Sviluppo economico ha anche spiegato che finora sono stati spesi 900 milioni pubblici(pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:54:00 GMT)

Ilva - scontro totale dopo lo stop alla trattativa. Calenda : "Ministero aperto - c'è poco tempo" : Emiliano attacca: "Il ministro ha fallito, spero nel nuovo governo". Martina (Pd): "Riaprire il tavolo". I Cinque Stelle incontrano i sindacati a fine mese. La...

Ilva - Calenda : “Rottura incomprensibile - populismo sindacale”. Emiliano : “Hai fallito”. Operai in assemblea da lunedì : “populismo sindacale e sindacalismo politico”. Il giorno dopo il fallimento del tavolo ministeriale tra sindacati e ArcelorMittal, capo cordata di AmInvestco, aacquirente di Ilva, Carlo Calenda ce l’ha con Cgil, Cisl, Uil e Usb per il mancato accordo con la cordata che entrerà in possesso degli stabilimenti attualmente in amministrazione controllata. Il naufragio dell’intesa viene definito “incomprensibile” ...

Ilva - Emiliano : Calenda ha fallito : 13.19 "Ieri non ho detto nulla:volevo che tutta l'Italia capisse che Calenda è andato a sbattere contro un muro di cemento armato senza che nessuno lo aiutasse a fallire. Ha fallito perché non ha una percezione esatta di quello che succede all'Ilva,come probabilmente non ce l'ha anche di altre vertenze che non ha risolto". Così il governatore della Puglia ha risposto ai cronisti gli chiedevano della bocciatura dei sindacati alle proposte del ...