Il tubing del Pollino in Tv su Raiuno

meteoweb.eu

: IL TUBING DEL POLLINO IN TV SU RAI 1 NEL PROGRAMMA 'TOP - TUTTO QUANTO FA TENDENZA' - SassiLive : IL TUBING DEL POLLINO IN TV SU RAI 1 NEL PROGRAMMA 'TOP - TUTTO QUANTO FA TENDENZA' -

(Di sabato 12 maggio 2018) Tutto quanto fa tendenza, condotta da Angelo Mellone,sabato 12 maggio è dedicata alla tradizione, all’arte, all’eccellenza artigianale di una splendida e affascinante regione: la Basilicata. Con Valeria Oppenheimer si conosceranno i talenti di moda che sono cresciuti in questa terra ricca di storia. Affascinate il racconto di Manuela Zero che si muove tra i luoghi misteriosi e meno conosciuti della Basilicata. Con Mirko Gancitano invece si vivranno le esperienze uniche legate all’outdoor da fare in Basilicata: il Volo dell’Aquila di San Costantino Albanese, il Ponte alla Luna di Sasso di Castalda e il Riverdi Viggianello, nel cuore del Parco Nazionale del. Ilè una nuova attività fluviale che sta riscuotendo tantissimo successo. Il fiume Mercure-Lao di Viggianello è l’unico posto del Sud Italia dove si può svolgere questa attività, inventata ...