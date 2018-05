Il tribunale di sorveglianza riabilita BerlusconiIl leader di FI ora può ricandidarsi

Marcello Dell’Utri - il tribunale di Sorveglianza di Roma : “Detenzione non lede diritti umani” : Per il tribunale di Torveglianza di Roma, “le attuali condizioni di detenzione di Marcello Dell’Utri non ledono i diritti umani“. Con queste parole i giudici hanno respinto l’ennesima istanza presentata la scorsa settimana dai legali dell’ex senatore di Forza Italia, attualmente ricoverato in regime di detenzione nel Campus Biomedico di Roma. Dell’Utri dal 14 febbraio scorso è ricoverato nella struttura ospedaliera, ...