Il super boss Matteo Messina Denaro fotografato tra il pubblico del Maurizio Costanzo Show

Scoperta la rete per lo smistamento dei pizzini del super boss Messina Denaro - 22 arresti in Sicilia : Si stringe il cerchio sul capo di Cosa nostra Matteo Messina Denaro : polizia, carabinieri e Direzione investigativa antimafia (Dia) stanno eseguendo un provvedimento di fermo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Palermo nei confronti di 22 presunti affiliati alle famiglie mafiose di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna (Trapani).Il blitz è l'ennesimo colpo inferto dagli investigatori alla rete relazionale, ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora : arrestato in Calabria Giuseppe Pelle - figlio del superboss dell’Ndrangheta : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: arrestato in Calabria Giuseppe Pelle, figlio del superboss dell'Ndrangheta Antonio. E' stato ritrovato in una casa/bunker in provincia di Reggio(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 11:00:00 GMT)