Il racconto del reale | ES17 – Dio non manderà nessuno a salvarci

Morte Astori - il drammatico racconto di Diego Lopez : i retroscena del 4 marzo : ... l'attuale tecnico del Cagliari ha raccontato le sue sensazioni in quel maledetto 4 marzo La Morte di Davide Astori ha sconvolto l'intero mondo del calcio. I più colpiti, dopo ovviamente ai familiari,...

'Loro 2' - Sorrentino : 'racconto la paura della vecchiaia e della morte'

Il racconto dell'agente : "Ho difeso il capotreno dalle botte dei nigeriani" : Milano - "Il controllore mi ha avvertito di quanto stava accadendo: un passeggero extracomunitario, trovato senza biglietto, aveva dato in escandescenze, non voleva scendere dal treno, si era messo a infastidire altre persone sulla stessa carrozza, minacciava ritorsioni di ogni genere. Il ferroviere sapeva che viaggiavo su quel convoglio, sapeva che in caso di problemi ero pronto a intervenire, quando ero salito a Milano per raggiungere Lecco ...

Addio a Ermanno Olmi. Mattarella : raccontò l'Italia del boom economico : "Questa giornata segna una perdita enorme per il mondo del cinema, anche se il suo ricordo resterà sempre con noi nelle scene dei meravigliosi film che ci ha lasciato, attraverso i quali ci ha ...

Eurovision Song Contest 2018 - in diretta da Lisbona il racconto del 'Blue carpet' : I fidanzati non smettono di mai di tenersi per mano: 'Lei è la ragazza più bella del mondo ', dice Alfred rivolto alla sua compagna. Completo sportivo nero e oro con cappello a larghe tese color ...

Vito Gamberale / Le ingiuste accuse di concussione e il racconto della figlia Chiara (Io sono innocente) : Vito Gamberale, le ingiuste accuse di concussione e il racconto della figlia Chiara su Rai Tre. La storia dell'uomo arrestato e infine assolto dopo anni. (Io sono innocente)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 09:24:00 GMT)

Bergamo - nelle carte il racconto del bullismo : “Faccia gialla” - “ritardato”. Poi la violenza e l’arresto dei due 16enni : Il fiato che diventa corto, il cuore che martella in petto. Solo perché era il momento di entrare in classe. ‘Andrea’, 16 anni, se lo ricorda ancora quel giorno di dicembre, poco prima del Natale di due anni fa, quando due compagni di classe gli strapparono la tasca del giubbino. Fu l’inizio di una persecuzione che ieri ha portato all’arresto dei due bulli che per quasi due anni lo hanno tormentato: insulti, botte e anche ...

Carpi - ecco la Festa del racconto Grandi firme tra la gente : Dal 23 maggio la 13esima edizione. 75 autori e 60 eventi. Il corpo tema centrale Tra gli ospiti Daria Bignardi, Michele Serra, Paolo Mieli e Beppe Severgnini

Il racconto delle proprie insicurezze e paure in The Way I Am di Charlie Puth : audio - testo e traduzione del nuovo singolo : The Way I Am di Charlie Puth è il nuovo singolo disponibile da venerdì 4 maggio in tutti i digital store e piattaforme streaming. Il brano è stato rilasciato a sorpresa dal cantante stesso, in anteprima al nuovo album che arriverà sul mercato discografico internazionale il prossimo 11 maggio. Il nuovo singolo The Way I Am di Charlie Puth è stato scritto e prodotto dal cantante statunitense stesso, ed anticipa l'album Voicenotes in uscita la ...

Giro d’Italia 2018 al via - vi racconto le insidie del tracciato di quest’anno : di Gius Molly Uno dei tanti tormentoni che hanno accompagnato la storia centenaria della corsa rosa, ai nastri di partenza oggi, venerdì 4 maggio, è legato alla collaborazione tra i mitici Adriano de Zan e Vittorio Adorni, con il primo che ad ogni edizione chiedeva all’ex campione del mondo se fossero più il percorso o i partecipanti a rendere interessante la corsa. Il loro reiterato siparietto mi è tornato alla mente guardando il tracciato del ...

IL racconto L'ora della promessa - parte terza - : Pubblichiamo la terza puntata del RACCONTO "L'ora della promessa" dello scrittore narnese Eugenio Raspi. La seconda puntata è disponibile cliccando qui . La prossima e ultima puntata uscirà venerdì ...

Reggio Calabria - assalto degli Ultras del Catania : il racconto shock del conducente : Qualche giorno fa sono stati presi provvedimenti da parte della Polizia per un gruppo di Ultras del Catania dopo il violento raid ai danni di 4 docenti universitari di Reggio Calabria che si stavano dirigendo all’Unical di Cosenza per un corso di aggiornamento professionale, probabilmente scambiati per sostenitori di altre tifoserie. Il conducente dell’auto racconta la testimonianza shock vissuta durante la trasferta. “Vengo subito ai ...

Milano - si getta tra le fiamme e salva una famiglia - il racconto dell'eroe : 'Chiunque avrebbe fatto la stessa cosa' : "Chiunque al mio posto avrebbe dovuto e potuto fare la stessa cosa". È questo il pensiero di Simone Cerverizzo , il 23enne "eroe per caso" che lo scorso 22 aprile è riuscito a portare in salvo una ...

Camorra - il racconto della cronista : 'Io minacciata per il mio lavoro' : Un racconto carico di preoccupazione, quello della giornalista Luciana Esposito, classe 1984, che ha spiegato al tribunale di Napoli la sua esperienza di lotta alla Camorra a '28 mesi dalle ...