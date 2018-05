Il progetto Sky Ocean Rescue per i nostri mari : La salute dei nostri mari è in serio pericolo: la plastica dei nostri rifiuti è sempre più presente nei mari più vicino a noi e negli Ocean i tanto che entro il 2050 il peso della plastica presente negli Ocean i potrebbe superare quello dei pesci! …. e il nostro Mar Mediterraneo ha uno dei tassi di densità di plastica più alti del mondo! La plastica, oltre a deturpare le nostre coste, viene ingerita dai pesci che poi finiscono sulle nostre ...

Nessuno racconterà lo scandalo Clinton-Lewinsky : History blocca il progetto The Breach : Tutti fuggono dalla vicenda di Bill Clinton e Monica Lewinsky e della richiesta di messa in stato d'accusa del Presidente. Dopo Ryan Murphy che ha annunciato che la quarta stagione di American Crime Story non ruoterà intorno al caso dicendo che solo Monica Lewinsky può raccontare la sua storia, anche History rinuncia a The Breach ad oltre sei mesi di distanza dall'annuncio dell'ordine in sei episodi.The Breach sarebbe stata la prima ...