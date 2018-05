Il premier? Non sarà Di Maio Salvini resta in corsa ma in calo Il governo di ' Teo

Mattarella elogia Einaudi e avverte M5S e Lega : nel '53 non ascoltò la Dc e scelse lui il premier : ... in Piemonte, nel 70esimo anniversario del suo discorso di insediamento al Quirinale, Mattarella cita diversi episodi che sembrano un chiaro riferimento alla situazione politica attuale. 'Cercando ...

Di Maio : "Il nome del premier? Non lo decidiamo oggi" : Il capo politico del Movimento 5 Stelle: 'Il premier? Oggi non parliamo di nomi ma di contratto di Governo'

Mattarella elogia Einaudi e avverte M5S e Lega : nel '53 non ascoltò la Dc e scelse lui il premier : Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, elogia Luigi Einaudi e avverte i partiti: il presidente della Repubblica non è un notaio. Ricordando lo statista a Dogliani, in Piemonte, nel 70esimo...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Mattarella cita Einaudi e avvisa M5s e Lega sul premier : 'Non sono notaio' : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Governo, manca intesa sul nome del premier. Mattarella a Dogliani omaggia Einaudi e ricorda a Lega e M5s che spetta

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 maggio : Governo Salvimaio : il contratto avanza e il premier Non si trova : La trattativa Grosso guaio per il premier. Al Colle con una rosa di nomi Gialloverdi – Stallo Cinque Stelle e Lega sulla ricerca del terzo uomo. I parlamentari M5S contro l’ipotesi di un tecnico: “Si venderà” di Luca De Carolis e Paola Zanca La minoranza permalosa di Marco Travaglio Vista l’ombra di B. e certi connotati di Salvini, il Governo Salvimaio ci stava veramente sulle palle. Poi i giornali, Macron, Renzi e i suoi ...

Fornero : non ho fiducia in governo con Salvini ministro o premier : Torino, 11 mag. , askanews, 'Io non ho fiducia in un governo che abbia Salvini come ministro o premier'. Cosi' l'ex ministro Elsa Fornero, intervenuta alla presentazione del libro di Giovanni Floris '...

Governo - incontro Di Maio-Salvini. Casaleggio : contratto sarà votato online. 5s : premier Non Massolo : Salvini: "Due o tre giorni per chiudere o si vota". Di Maio: "Raggiunto un grande obiettivo. Ora diamo il prima possibile un Governo agli italiani". Casaleggio: il contratto votato online su Rousseau. Meloni: sostegno Fdi dipende da chi fa il premier. Carfagna (FI): "Voteremo no o astensione, dipende da chi c'è"

Governo M5S-Lega - Di Maio : se non riusciamo si vota. Ipotesi Massolo premier : Ferve il lavoro per la nascita del Governo M5S-Lega . Dopo l' intesa sul programma , dai migranti alla flat tax, resta da definire il nodo premiership . In pole c'è il diplomatico Giampiero Massolo , ...

Il M5s non vuole Giorgetti. E allora chi sarà premier? : I parlamentari della Lega continuano a rilanciare il nome di Giancarlo Giorgetti come figura più adatta a ricoprire il ruolo di candidato premier. "Sarebbe gradito - sottolineano molti deputati e senatori - al Quirinale e anche a livello internazionale". Ma sul numero due del Carroccio ci sarebbe l'alt del M5s. L'ipotesi che viene accreditata da fonti di centrodestra è che il consigliere ...