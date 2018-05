Il pop corn di Matteo non è uno scherzo Il Pd pronostica un Titanic

SPILLO/ Non bastano i pop-corn di Renzi a spiegare la disperazione della sinistra : L'ultimo editoriale di Ezio Mauro su "Repubblica" parla di "anno zero della politica italiana", ma dimostra di non avere ancora capito qual è la vera anomalia. NICOLA BERTI(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 06:02:00 GMT)M5S+LEGA, L'AVEVO DETTO…/ Sansonetti: l'accordo c'è da 5 anni, ma può ancora saltareCRISI DI GOVERNO/ Bernabè, il "tecnico" amico di Carrai (Renzi) e Casaleggio sr, di N. Berti

popcorn a parte - qual è il programma del Pd di Martina? : Alcuni giorni fa in tv scorrevano le immagini di un TG2 Ring del 1977 con Ugo La Malfa che accusava il Pci e la Dc di populismo. Rivendicando per il Partito repubblicano, di cui La Malfa era segretario, il vessillo del rigore. L'unico metodo per risollevare le sorti finanziarie dell'Italia, allora in piena crisi petrolifera.Questo flash back lo ricordo al reggente del Pd Martina. Che da qualche settimana agita con energia lo spauracchio del ...

Pd in platea con il popcorn Spunta l'ipotesi Zingaretti : Un congresso vero, in cui si individui un leader e ci si dia una piattaforma politica e un profilo di argine ai populisti', spiega un dirigente. Nel frattempo, servirà un organo di garanzia a ...

Martina contro Renzi : "Altro che pop corn... Pd cerchi l'alternativa" : 'Ora tocca a loro e pop-corn per tutti'. A dirlo sarebbe stato Matteo Renzi che, parlando coi suoi a palazzo Giustiniani, si sarebbe virtualmente sfregato le mani in attesa di vedere all'opera la Lega ...

Martina contro Renzi : altro che pop corn - prepariamo l'alternativa : 'Il Pd e le forze di centrosinistra devono prepararsi e passare presto dalla , giusta, preoccupazione alla sfida. Alla proposta alternativa. altro che 'stare a guardare con i pop corn in mano'. Non ...

Martina lancia una stoccata a Renzi : "Altro che pop corn - prepariamoci a fare una proposta alternativa" : "C'è da essere preoccupati per un governo come quello che stanno trattando Lega e Cinque Stelle con la compiacenza di Forza Italia. Per le scelte economiche e finanziarie che farà e per le loro ricadute sociali. Per le posizioni che esprimerà in Europa e sulla scena internazionale. Per la dose quotidiana di propaganda che distillerà su temi delicati come immigrazione e sicurezza. Dubito che tanti elettori dei Cinque ...

I popcorn? Io non li voglio. Voi masticate a bocca chiusa : Sono cresciuta in un partito e in una cultura politica basata sull'assunto che prima viene l'interesse del paese, poi quello di parte e quindi del partito. Oggi sento il peso di militare in una comunità politica in cui questa cultura è profondamente cambiata, quasi fino a venire meno, al punto che ormai tifiamo per il tanto peggio-tanto meglio, con l'obiettivo (temo che sia una illusione) di una nostra rivalsa che sarebbe fondata ...

M5S - il momento dell'attesa «Ora in platea con i popcorn» : Una giornata d'attesa dopo aver lanciato il dado. I Cinque Stelle aspettano il vertice del centrodestra e le mosse di Matteo Salvini. Tra i due leader in giornata ci sono di nuovo contatti, ...

Politica e pop corn : Ma anche l'ala governista del Pd ne fa cenno, esortando al contrario: basta pop corn!, nell'obiettivo di aprire ad una trattativa che riporti il partito al centro della scena Politica. Però un po' di ...

M5S - Di Maio : “Un governo senza di noi? Prepariamo i pop-corn. Da me trasparenza : vi aggiornerò” : Luigi Di Maio spiega su facebook cosa sta accadendo al paese: “Al momento è ancora in carica il governo Gentiloni” ed elenca i prossimi passi che dovranno essere compiuti prima dell’insediamento di un nuovo eventuale governo. “Noi vogliamo discutere in modo trasparente sui temi. Io vi aggiornerò personalmente su tutti i passaggi, noi siamo forti perché dobbiamo rendere conto solo a voi. Da me avrete sempre la massima ...

Di Maio agli eletti M5s : “Noi al governo - altrimenti prendiamo i pop corn” : “Al governo ci andremo noi, state tranquilli. Se invece dovesse nascere un'intesa tra Forza Italia e Partito Democratico, prenderemo i popcorn e...

Di Maio agli eletti M5s : al governo ci andremo - altrimenti pop corn : "E' un momento delicato, è il momento di stare uniti": lo ha spiegato Luigi Di Maio ai neoletti M5S durante il primo incontro all'hotel Parco dei Principi di Roma. "State tranquilli, al governo ci ...

Di Maio a eletti M5s : al governo ci andremo - altrimenti pop corn : Roma, 9 mar. , askanews, 'State tranquilli: al governo ci andremo noi: ce la faremo'. E in ogni caso 'se dovesse invece nascere un governo Pd-FI-Lega prenderemo i popcorn: vedremo presto crescere ...