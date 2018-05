Il nuovo Godard è un cruciverba per cinefili

huffingtonpost

(Di sabato 12 maggio 2018) È una vita che Thierry Frémaux prova a convincere Jean-Luca presiedere la Giuria di Cannes. Non c'è verso. Al Festival non ci viene più da anni, nemmeno per i suoi film. Va detto che in quasi sessant'anni di cinema ( "Fino all'ultimo respiro", decretato manifesto ufficiale della Nouvelle Vague, è del 1960 )ha vinto un Leone d'oro a Venezia, un Pardo a Locarno, un Leone e un Oscar alla carriera, ma una Palma d'oro mai. Quest'anno ( per allettarlo?) Cannes ha dedicato per la seconda volta in tre anni l'affiche ufficiale del Festival a un suo film, "Il bandito delle 11", con la coppia Belmondo-Karina. Tempo perso.Per celebrare il cinquantennale del '68 – beatamente ignorato qui sulla Croisette - chi meglio di lui, leader della rivolta dei cineasti allora e ultimo rappresentante in vita di quella 'nuova onda' francese che ...