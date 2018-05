Il nodo del futuro di una certa sinistra

ANCODIS : sciogliere il nodo delle reggenze nelle scuole : L’ANCODIS, in una lettera inviata alla nostra redazione, ricorda la necessità di emanare un provvedimento d’urgenza anche per i dirigenti scolastici ancora precari. Lettera Gentile Direttore, leggo che sul tema DIPLOMATI MAGISTRALE nella scuola italiana “serve una soluzione di straordinaria amministrazione che preveda l’emanazione di un provvedimento legislativo che tenga nella dovuta considerazione ogni legittimo ...

Salvini-Di Maio al primo nodo della trattativa : la scelta del premier : La svolta c'è stata. Ovvero il passo indietro di Silvio Berlusconi è stato compiuto, ma Matteo Salvini nel governo dovrà essere una specie di "garante" di tutto il centrodestra che fuori da Palazzo Chigi resterà unito. Ed è per questo che la difficile trattativa sui nomi che andranno a comporre l'esecutivo giallo-verde è iniziata in salita nella ricerca intanto di un premier terzo, che non dispiaccia al ...

Bomba Def sul nuovo Governo I dazi già frenano la crescita del Pil Lega-5S - c'è il nodo pensioni : Non ci sono soltanto un'economia in rallentamento con un Pil che, a differenza di quanto messo nero su bianco dal ministro uscente Pier Carlo Padoan, difficilmente raggiungerà la previsione prudenziale dell'1,5% a fine 2018. O, ancora, Segui su affaritaliani.it

nodo firme e votanti all’estero - ecco tutti gli intoppi del voto a luglio : Il voto a luglio comincia a far paura ai partiti. Lo sconsiglia in primo luogo il rischio astensionismo, messo in evidenza dallo stesso capo dello Stato. Ma lo rendono poco praticabile anche una serie di intoppi procedurali legati all’indizione delle elezioni....

Il Pd guarda alle urne con il tandem Martina e Gentiloni. Resta aperto il nodo delle liste : Con una leadership pienamente legittimata e in grado non solo di dettare la linea politica ma anche di redigere le liste elettorali. 'C'è Martina candidato segretario in assemblea, si vota e vedremo ...

BERLUSCONI : "M5S - PERICOLOSI COME HITLER"/ Il nodo del Governo sempre più difficile da sciogliere : BERLUSCONI, attacco choc contro M5s: "Davanti a loro la gente si sente COME gli ebrei davanti a Hitler". Il leader di Forza Italia parla da Porzus.

Poli della sosta - nuovi parcheggi e il nodo Piazza Cavour : ... ma vanno segnalati due ordini di problemi: l'area in questione è stata destinata dal Comune a spettacoli viaggianti , es. circo, , a richiesta dei quali gli spazi vanno resi disponibili dirottando ...

Carceri - appello del Csm al Parlamento : “Approvate la riforma”. Resta il nodo della commissione speciale : La riforma dell’ordinamento penitenziario non sia accantonata, ma venga finalmente approvata. Dopo il sasso lanciato dal presidente della Camera Roberto Fico, che martedì aveva sollecitato i partiti a riflettere sulla questione, ora a muoversi è il Consiglio superiore della magistratura: “Alla luce dell’invito alla riflessione del Presidente della Camera, penso che anche il Csm possa rispettosamente formulare un appello per l’approvazione ...

Ambiente - Amazzonia : la crisi ecologica al centro della riunione pre-sinodo col Papa : Tra i temi al centro della riunione pre-sinodale che si è tenuta nei giorni scorsi in Vaticano con il Papa, c’è stata anche la crisi ecologica nella Regione Panamazzonica. “Nel dibattito è stata rimarcata l’importanza della Regione Panamazzonica per l’intero pianeta. In particolare, gli esperti si sono confrontati sulla situazione pastorale del territorio e sulla necessità di avviare nuovi cammini per una più incisiva ...

VATICANO - "Il Sinodo possa essere la manifestazione di Dio per noi" - p. Justino Rezende al termine della Riunione pre-sinodale per la ... : ... tenendo presente la nostra vita cristiana e il nostro impegno nella difesa della natura, il nostro modo di vivere l'economia, la sostenibilità, la vita pastorale... ". P. Justino ha spiegato inoltre ...