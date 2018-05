Il Movimento 5 Stelle non candiderà nessuno nemmeno a Siena

Vicenza - la lista del Movimento 5 Stelle è a rischio : Il MoVimento 5 Stelle non sarà presente su tutte le schede elettorali delle prossime elezioni amministrative. Dopo il caso Siena , arriva quello di Vicenza . A meno di soprese dell'ultimo momento, la ...

Chi è Laura Castelli - nome nel totoministri del governo - ipotetico - Lega-Movimento 5 Stelle - : Istruzione : è laureata in Economia aziendale. Fa parte del Movimento 5 Stelle dal : 2010, anno in cui si è iscritta al MeetUp di Collegno. Legislature come parlamentare : due. Incarichi come ...

Davide Casaleggio - piattaforma Rousseau/ Movimento 5 Stelle : "Contratto di Governo sarà votato online" : Davide Casaleggio, piattaforma Rousseau: presentata la funzione Scudo di rete, è arrivata la conferma che il contratto di Governo M5s-Lega sarà votato online(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 13:15:00 GMT)

Il Movimento 5 Stelle non candiderà nessuno a Vicenza : A meno di 48 ore dal termine per depositare le liste – e senza dare nessuna spiegazione - i dirigenti del partito hanno deciso di non concedere l'uso del simbolo agli attivisti locali The post Il Movimento 5 Stelle non candiderà nessuno a Vicenza appeared first on Il Post.

La trasparenza opaca del Movimento 5 Stelle : il video dell'incontro con la Lega è senza audio. Bonafede prova a riparare ma fa peggio : La tanto annunciata trasparenza, per il momento, può attendere. Il Movimento 5 Stelle trasmette il video dell'incontro con la Lega, il primo ufficiale per la stipula del contratto di governo Di Maio - Salvini. Ma "dimentica" l'audio. Nelle immagini pubblicate sui canali ufficiali dell'M5s, si vedono le deLegazioni dei due gruppi parlamentari discutere dei programmi, dei punti in comune su cui cercare una convergenza. Purtroppo però ...

Accordo vicino - Lega e Movimento 5 Stelle al lavoro sul programma di governo : Foto LaPresse – Stefano Porta Il leader della Lega, Matteo Salvini, e l’uomo di punta del M5S, Luigi Di Maio, hanno chiesto altro tempo per affinare l’Accordo per creare una maggioranza e il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha dato il proprio benestare. Ora arriva la parte più delicata, ovvero trovare un equilibrio che permetta alle due forze politiche di stringersi la mano a suggellare il patto di governo. Salvini, Meloni, mangiate ...

Governo - Lega e Movimento 5 Stelle a un passo dall'accordo : Berlusconi fa un passo indietro, così M5S e Lega possono dialogare per siglare un patto di Governo in cui spariscono conflitto di interessi e anticorruzione

Governo - Lega e Movimento 5 Stelle a un passo dall’accordo : Il parlamento italiano (Getty) Si è votato domenica 4 marzo ma l’evento clou che rende possibile l’avvio formale della legislatura è successo mercoledì 9 maggio alle 21 circa, quando Berlusconi ha deciso di fare un passo indietro, avviando così le trattative per la formazione di un Governo. Durante la mattina di mercoledì 9 maggio, Salvini aveva chiesto altre 24 ore di tempo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, deciso a intervenire ...

Lega e Movimento 5 Stelle sperano ancora nel miracolo per la nascita di un governo : Ma allora non è finita davvero? «Il mio cellulare è sempre acceso…» dice il leader del M5S Luigi Di Maio. «Al 90% si tornerà a votare», spiega il capogruppo dei senatori grillini Danilo Toninelli, lasciando un margine di possibilità al miracolo...

Perché il Movimento 5 stelle all’opposizione : A mio modesto avviso, il Movimento 5 stelle può salvarsi da se stesso solo tornando ai suoi principi fondatori e scegliendo di maturare e rafforzarsi all'opposizione. Pochi vedono che il principale progetto politico perdente alle elezioni del 4 marzo è stato proprio quello del partito che ha ottenuto più voti.In un sistema con molti partiti, infatti, ognuno di questi aspira a realizzare parte dei propri programmi in un ...

Sondaggi politici : Lega e Salvini volano - naufragio Movimento 5 Stelle Video : Lega Nord e Matteo Salvini con il vento in poppa da una parte, crollo del M5S dall'altra. I Sondaggi politici della prima settimana di maggio sono piuttosto chiari, indipendentemente da qualsiasi decisione sara' presa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del terzo giro di consultazioni. Gli italiani, in queste settimane, stanno voltando le spalle al Movimento 5 Stelle. Evidentemente non hanno pagato i tatticismi di Luigi ...

Barletta Amministrative. Il Movimento cinque stelle ufficializza la candidatura di Filannino. Foto e Video : ... Filannino potrà essere il garante per risolvere i problemi di #Barletta, come quelli che attengono il: #pianourbanodellamobilitàsostenibilel' #urbanistical'#ambiente e l'economia della nostra città.

Movimento 5 stelle - ora traballa il divieto dei due mandati : Il possibile ritorno alle urne rischia di porre fine alla carriera politica di molti degli esponenti più in vista del Movimento 5 stelle. E all'interno dello stesso M5s la questione è dibattuta, perché anche Luigi Di...

Movimento 5 Stelle - Di Maio/ “Si torni al voto il 24 giugno - il governo di tregua tradisce il popolo” : Movimento 5 Stelle, Di Maio: “Si torni al voto il 24 giugno, il governo di tregua tradisce il popolo”. Le nuove parole del pentastellato che invoca il ritorno alle urne il prima possibile(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 12:25:00 GMT)