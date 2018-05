Il mondo del lavoro è verde | nel 2017 creati oltre 10 milioni di posti ' green'

Auto - Trump vuole imporre dazi del 20% all'import dall'Europa e dal resto del mondo : Donald Trump vuole imporre una tariffa del 20% sulle Auto importate dall'Europa e dal resto del mondo negli Stati Uniti. Il presidente americano - secondo quanto riporta il Wall Street...

Auto - Trump vuole imporre dazi del 20% all'import dall'Europa e dal resto del mondo : Donald Trump vuole imporre una tariffa del 20% sulle Auto importate dall'Europa e dal resto del mondo negli Stati Uniti. Il presidente americano - secondo quanto riporta il Wall Street...

Trump-Kim - appuntamento con la storia : 'Finalmente la Corea del Nord nel mondo reale' : Entrambi cercheremo di renderlo un momento davvero speciale per la Pace nel mondo!'. Sono lontanissimi, insomma, i tempi in cui i due si fronteggiavano a muso duro a colpi di dichiarazioni roboanti. ...

Cina : il ponte più lungo del mondo pronto per l'inaugurazione : - Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge Authority lungo 55 km, è il ponte più lungo del mondo ed è pronto all'inaugurazione: è il viadotto che unisce Hong Kong, Zhuhai e Macao, le tre grandi città sul delta ...

Tiro a segno - Coppa del mondo Fort Benning 2018 : Lorenzo Bacci e Riccardo Armiraglio sfiorano la finale nella carabina 10 metri : Una sola finale nella terza giornata della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno in corso a Fort Benning, negli Stati Uniti: nella carabina 10 metri maschile Lorenzo Bacci e Riccardo Armiraglio hanno sfiorato l’ingresso tra i migliori otto nella gara vinta dal tedesco Julian Justus. Nelle retrovie Giuseppe Pio Capano. Nelle eliminatorie infatti, che davano l’accesso all’atto finale, Lorenzo Bacci si è classificato decimo con ...

Aperitivo con vista : i rooftop bar più belli del mondo : La terrazza panoramica con bar-ristorante è diventata un must in molte città e località turistiche, il posto dove andare per fare serata, specie ora che l'estate si avvicina . Un'esperienza ricca di ...

Fifa 18 TOTS Resto del mondo : 50 giocatori disponibili con SBC ed obiettivi settimanali! : Il 27 aprile sono arrivati i primi TOTS di Fifa 18 e c’è un importante novità che riguarda il “Resto del Mondo”: in questa edizione verranno rilasciate ben 50 card che tuttavia non saranno presenti nei pacchetti ma che potranno essere ottenute solo attraverso apposite sfide creazione rosa e obiettivi settimanali. Seguici su Instagram! In particolare: […] L'articolo Fifa 18 TOTS Resto del Mondo: 50 giocatori disponibili con SBC ed obiettivi ...

Addio dottor Ciambellotti lutto nel mondo della sanità : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Addio dottor Ciambellotti ...

Ginnastica : Lorenzo Pisano convocato per la Coppa del mondo di Osijek : ... di ritorno dalla seconda tappa milanese, ha ricevuto la convocazione di Lorenzo Pisano , beniamino della società, per la Coppa del Mondo di Osijek , la Osijek Challenger Cup, in programma dal 24 ...

Dove dormire a Parigi : alla scoperta della città più romantica del mondo : È qui, infatti, che si trovano la maggior parte di discoteche e cabaret con sexy spettacoli come il noto Mouline Rouge. Per le famiglie è perfetto un hotel a Saint-Germain-des-Prés . Il quartiere è ...

Manchester City - Ederson nel Guinness dei primati per il rinvio più lungo del mondo : ... il portiere dei nuovi Campioni di Inghilterra è stato valutato e messo alla prova proprio da Guinness World Records per battere il primato di rinvio più lungo del mondo. Il risultato? La distanza da ...

Le Iene - Pupo e il suo debutto nel mondo del porno : com’è andata a finire? : Dopo la marijuana, il porno. Pupo, anzi Enzo Ghinazzi, continua la sua esperienza americana con Le Iene e si conferma un 62enne con un’attitudine a dir poco rock’n’roll. “Il Ghinazzi” stavolta si trova a Las Vegas e l’occasione sono gli AVN awards, cioè una specie di oscar del porno. Obiettivo del servizio è raccontare lo stato dell’arte dell’industria dell’hard. Ma non solo: Pupo ha ...

Frasi shock alla Casa Bianca e guai per Google e soci : la rassegna delle notizie dal mondo : Il senatore dell'Arizona John McCain In Italia le prime pagine sono tutte per le trattative sul nuovo governo, ma il mondo va avanti, tra dichiarazioni shock e pericoli per la sicurezza dei propri dispositivi. Vediamo quali sono le principali novità riportate dalla stampa estera. Il lato oscuro degli assistenti ...

Mahathir Mohamad - a 92 anni Primo Ministro della Malesia/ Il capo di stato più vecchio del mondo : Mahathir Mohamad, a 92 anni Primo Ministro della Malesia: già premier per 22 anni consecutivi, il classe 1925 è il capo di stato più vecchio del mondo(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:36:00 GMT)