Blastingnews

: @juventusfans e non solo... ma fake news delle fake news.. a parer loro (e del Mattino online) la Fifa avrebbe ris… - FurioBottarella : @juventusfans e non solo... ma fake news delle fake news.. a parer loro (e del Mattino online) la Fifa avrebbe ris… - lux_dj : 'Il Mattino': la Fifa è pronta ad aprire una seria inchiesta sulla Juventus - TheTechnician78 : @Mau_Romeo ma della FIFA che risponde si neoborbonici ne vogliamo parlare? Ovviamente notizia lanciata da il Mattin… -

(Di sabato 12 maggio 2018) La stagione 2017/2018 si sta avviando alla conclusione e per tutte le squadre è tempo di fare dei bilanci sugli obiettivi prefissati e quelli realmente raggiunti. Per ladi Massimiliano Allegri VIDEO è arrivata la quarta Coppia Italia di fila: i bianconeri hanno nettamente battuto il Milan di Gennaro Gattuso con un sonoro 4-0 che ha palesato il divario tra le squadre. Per quanto riguarda il campionato, dopo due giornate di appannamento, i ragazzi di Allegri hanno ritrovato la grinta giusta per portare a casa il settimo titolo consecutivo. L’unica pagina triste della stagione bianconera rimane l’eliminazione dalla Champions League subita per mano del Real Madrid, dopo il discusso finale di partita al Bernabeu. In quell’occasione la, specialmente tramite il suo capitano Buffon, ha contestato duramente l’operato dell’arbitro Oliver, reo di aver assegnato un ...