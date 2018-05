Il M5s prepara la sceneggiata Contratto votato su Rousseau

DI MAIO - “NESSUN VETO SU BERLUSCONI. DIALOGO CON SALVINI”/ Giorgetti ‘prepara’ Governo M5s-Lega : Giancarlo Giorgetti (Lega):"Di MAIO e Berlusconi facciano sforzi". Governo M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni". La replica di Salvini(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:55:00 GMT)

L'ultimo arrivato prepara già la valigia. Calenda : "Se si allea con M5s - lascio il Pd" : "In caso di alleanza" con il Movimento 5 Stelle, il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, conferma il suo addio ai dem. Lo fa via twitter rispondendo ad un suo follower che gli chiede: "Anche lei aveva promesso di dimettersi da nuovo iscritto in caso di trattativa con i 5 Stelle. O mi sbaglio?". "In caso di alleanza", è la risposta, "e lo confermo".La linea del No è anche quella di Matteo Renzi, a cui Calenda rimprovera ...

Governo : Pd si prepara a entrare in gioco - renziani ‘no a M5s’ : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Il problema non è quello che decide di fare il Colle, il problema è il Pd e questo Pd non farà un accordo di Governo con i 5 Stelle”. Un big renziano commenta così a fine giornata le voci che per tutti il giorno si sono alimentate nei conciliaboli alla Camera: in caso di fallimento del tentativo Casellati su centrodestra-M5S, un incarico a Roberto Fico la prossima settimana per vagliare il ...

Il Pd prepara lo scongelamento verso il M5s con la non belligeranza di Renzi : se fallisce Casellati - scatta l'ora della responsabilità : Da quando stamane il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato mandato alla presidente del Senato Maria Alberti Casellati di verificare l'esistenza di una maggioranza di governo tra centrodestra e M5s, il Pd si è messo in movimento. Come se si sentisse chiamato in causa già da ora, eppure sulla carta non lo è. Ma è chiaro a tutti tra i Dem, a partire dal segretario dimissionario Matteo Renzi e dal reggente ...

I terremotati hanno bisogno di parlamentari preparati : il M5s si metta al lavoro : Articoli correlati Sisma, tasse sospese da restituire Cobas: «Prorogare busta paga pesante» Sisma e beni culturali in pericolo: «Serve un connubio tra arte e scienza, Unicam ha tutte le competenze» , ...

Il patto di Governo “sulla pelle dei migranti” : Lega e M5s preparano la svolta : L'intesa tra MoVimento 5 Stelle e Lega passa attraverso una questione di "primaria importanza" per i rispettivi elettorati: l'emergenza (?) immigrazione. Che diventerebbe il terzo pilastro su cui fondare un patto di Governo con i leghisti, dopo la nuova legge elettorale e il disinnesco delle clausole di salvaguardia per impedire l'aumento dell'IVA.Continua a leggere

M5s fa il pieno di cariche e si prepara ad assaltare i vitalizi : PD furioso : Fuoco incrociato tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Da una possibile e teorica alleanza che avrebbe potuto escludere dai giochi il centrodestra guidato da Matteo Salvini con l’ombra di Silvio Berlusconi sullo sfondo, si è arrivati a un passo dalla guerra totale. I pentastellati accusano i democratici di essere l’unica forza politica che si ostina ad evitare il confronto; mentre i dem, dal canto loro, accusano i grillini di occupare ...

Il M5s si prepara ad abolire vitalizi da solo - il Pd insorge : Con l'elezione degli uffici di presidenza, il Movimento Cinque Stelle raggiunge il suo primo obiettivo. "Con Fico presidente e Fraccaro questore anziano ora non c'è scampo", esulta già Luigi Di Maio. Già, perché per eliminare i vitalizi, cavallo di battaglia del M5S, non sarà più necessario passare dall'Aula, ma basterà una delibera dell'ufficio di presidenza della Camera. E con l'elezione di sei componenti su quindici - che si aggiungono a ...

Lega-M5s - patto per il governo : ma Berlusconi prepara la trappola : «E ora andiamo al governo!». L'accordo sulle presidenze delle Camere tra M5S e centrodestra, spinge al brindisi il deputato azzurro di vecchia scuola. La tattica ricomposizione del...

Il M5s sta davvero preparando un piano alternativo per governare con il Pd? : In un post pubblicato su Twitter il garante del Movimento 5 stelle Beppe Grillo annunciò sibillino quello che per alcuni commentatori si sta verificando oggi. Scriveva Grillo: "Il tango si balla in due. È basato sull'improvvisazione, caratterizzato da eleganza e signoria. Se non lo si balla bene si risulta sgraziati e fuori luogo. Il passo base del tango è il passo verso di sé e la posizione di ballo ...

DIETRO LE QUINTE/ Camere (e non solo) - Napolitano prepara le nozze M5s-Pd : Giorgio Napolitano, da senatore più anziano, aprirà con un breve discorso la seduta inaugurale. Il Migliorista intende giocare un ruolo attivo. Anzi, creativo. MARA MALDO(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 06:00:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Salvini e Berlusconi mettono in crisi il tandem Di Maio-Travaglio, di A. FannaDIETRO LE QUINTE/ Le trame di Renzi per mettere Casini alla presidenza del Senato, di M. Maldo