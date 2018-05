Il governo? Serve a sbarazzarsi del Cav

governo : Uilt - serve riforma complessiva fino a ministero mare : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – ‘Il settore dei marittimi italiani ha bisogno di un ragionamento che abbracci tutti i problemi ancora irrisolti, a partire dalla formazione, dalla riforma del collocamento, dalla sburocratizzazione delle procedure, dal lavoro usurante, arrivando fino alla costituzione di un dicastero della Marina Mercantile”. A chiederlo è la Uiltrasporti, con il segretario generale Claudio Tarlazzi e il segretario ...

governo : Duci (Federagenti) - serve nuova governance del mare : Roma, 11 mag. – (AdnKronos) – ‘Ministero del mare, dipartimento delle attività marittime presso la Presidenza del Consiglio: una cosa è certa ed è la consapevolezza condivisa ormai da più parti circa la necessità di una nuova governance politica e istituzionale dell’intero settore di attività che sono riconDucibili al mare”. Ad affermarlo è il presidente di Federagenti, la federazione degli agenti e raccomandatari ...

governo : Industriali Padova - serve subito un esecutivo e programma realistico : Padova, 10 mag. (AdnKronos) - "C’è voluta la determinazione del Presidente Mattarella per aprire un varco nel muro di veti dei partiti. L’auspicio è che i colloqui in corso siano la premessa di un accordo politico credibile, fondato su responsabilità e realismo. Che sappia superare l’inadeguatezza d

governo neutrale - di transito o salvagente? Per farlo serve la Treccani : Non saranno stati in grado di fare un Governo in due mesi di tira e molla (vedremo se ci riescono in zona Cesarini), ma perbacco che creatività linguistica hanno dimostrato i nostri politici! Dal gioco delle tre carte alla Treccani. A partire dalle ipotesi fantasiose di Governo. Noi, piccoli scolari istituzionali, ci eravamo affezionati alle poche definizioni recenti del “Governo tecnico” (che poi smette il loden da saggio, si candida alle ...

governo : Lega - ora serve che parli Cav : ANSA, - ROMA, 9 MAG - "Ora aspettiamo che Silvio Berlusconi dica parole chiare entro 24 ore: Di Maio s'è già espresso e non possiamo chiedergli molto di più". Lo afferma Gianmarco Centinaio, ...

governo - Salvini : “Abbiamo chiesto tempo a Mattarella e ce l’ha concesso. Vediamo se serve o se si va al voto” : Matteo Salvini, dopo l’incontro con Luigi di Maio e la richiesta al Colle di ulteriori ventiquattro ore, lascia la camera dei Deputati, da una uscita secondaria: “Entro domani conto di dirvi qualcosa. Non ho sentito Berlusconi nelle ultime ventiquattro ore. Abbiamo chiesto un attimo di tempo, il presidente Mattarella ce lo ha concesso gentilmente. Vediamo se serve o se si va al voto”. Reazioni contrastanti da Forza Italia: ...

governo - Mattarella : “Io come un arbitro imparziale - ma serve correttezza da parte dei giocatori” : “Quando sono stato eletto dopo aver giurato alla Camera mi sono paragonato a un arbitro imparziale, e ho ricevuto un applauso. Poi ho aggiunto che l’arbitro deve essere aiutato dai giocatori: è seguito un altro applauso, con un po’ di sorpresa, ma un arbitro può condurre bene la partita se ha un certo aiuto di correttezza dai giocatori”. A dirlo il Capo dello Stato Sergio Mattarella ricevendo i giocatori della Juve e del ...

Bernini : rispetto per Mattarella ma serve governo centrodestra : Roma, 7 mag. , askanews, 'Abbiamo il massimo rispetto per il Presidente della Repubblica, per la pazienza e la capacità di ascolto con cui ha gestito questa complessa vicenda politica e istituzionale. Ma noi riteniamo che la proposta formulata oggi dalla coalizione di centro destra di un esecutivo rispettoso degli esiti elettorali in grado di …

Carlo Cottarelli : "Non c'è emergenza - si può rivotare. Per un governo ci sono - ma serve un giurista" : "Dopo il voto non ho sentito nessuno. Prima qualcuno si era fatto vivo". Carlo Cottarelli è sulla bocca di molti in questa fase di stallo politico. In un'intervista a Libero, l'economista non si tira indietro dinanzi a un'eventuale convocazione da parte del Quirinale, ma spiega: "Non mi stupirei molto di ricevere una chiamata di quel tipo: se ci fosse un governo istituzionale, la prima emergenza da affrontare sarebbe dotare il Paese di ...

'Serve governo autorevole per rilanciare il Sud Italia' : Serve, da subito, al nostro Paese " ha concluso Siclari un governo che dia soluzioni alle emergenze dal rilancio dell'economia riducendo le tasse, alla sicurezza dei cittadini bloccando l'...

governo : Cesa - basta tatticismi - serve sussulto serietà : Roma, 5 mag. (AdnKronos) – “L’auspicio dell’Udc è che vi sia un sussulto di serietà che permetta al Paese di uscire da questa commedia che rischia di diventare un dramma. basta con i tatticismi: si pensi al bene del Paese che merita un Governo dopo due mesi di chiacchiere”. Così Lorenzo Cesa, segretario nazionale Udc. L'articolo Governo: Cesa, basta tatticismi, serve sussulto serietà sembra essere il primo su Meteo ...

governo di tregua e fine delle promesse impossibili : cosa serve all'Italia : ...Ed è in fondo un bene che si sia arrivati a chiarire questo punto senza aver dovuto verificare sulla pelle degli italiani quanto sballate siano le loro proposte sia in politica estera che in economia.

L'Fmi promuove l'Italia «Ma serve un governo» : WASHINGTON L'economia italiana sta facendo bene e nel breve termine non ci sono preoccupazioni. Ma lo stallo politico deve finire. L'auspicio è di Alessandro Leipold, direttore esecutivo del Fmi che mette in ...

Giovanni Malagò : “Olimpiadi 2026? All’Italia serve un governo per presentarsi con garanzie e credenziali” : Giovanni Malagò, Presidente del Coni, sembra essere preoccupato riguardo alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il numero 1 dello sport italiano teme infatti che la mancata formazione di un governo nazionale possa diventare un problema per le ambizioni del nostro Paese come ha dichiarato a margine della presentazione dell’86^ edizione di Piazza di Siena: “Se si riuscisse ad avere ...