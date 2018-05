Ignazio Marino | «La mia terza vita dopo la politica | lontano dall’Italia»

vanityfair

: RT @FiammaFrancesca: @AndreaRomano9 @bravimabasta Lo sa, a noi (ex) elettori dei pd è bastato vedere cosa siete stati in grado di fare con… - Fedoraquattroc2 : RT @FiammaFrancesca: @AndreaRomano9 @bravimabasta Lo sa, a noi (ex) elettori dei pd è bastato vedere cosa siete stati in grado di fare con… - CriveFabrizio : @AlessiaMorani La stessa dignità che avete avuto voi del Pd di far dimettere con la forza il precedente Sindaco di… - sonopingue : Domani tweet di Ignazio Marino sull'apertura della stazione San Giovanni grazie al lavoro della sua giunta can't wait -

(Di sabato 12 maggio 2018) Prima ancora di essere senatore, poi sindaco di Roma, dal 2013 al 2015,era medico, chirurgo e professore universitario. Oggi è tornato alla sua prima: vive negli Stati Uniti, è tornato a risiedere a Philadelphia, una città che ama e dove ha molti amici cari.la conclusione della sua esperienza in Campidoglio, ha ripreso i contatti con la Thomas Jefferson University di Philadelphia, dove aveva mantenuto la cattedra, pur senza compenso. Dall’inizio del 2017 è Senior Vice President per gli Affari Strategici: si occupa di didattica, di ricerca, di programmi internazionali, ma soprattutto continua a lavorare nella medicina, impegnato da sempre nei trapianti d’organo. Ed è in questa veste, quella di medico che ha dedicato una interaprofessionale ai trapianti e che ha lavorato nei centri di Cambridge, di Pittsburgh e di Filadelfia, cheha deciso di ...