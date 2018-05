I PINGUINI DI MADAGASCAR Su Italia 1 il film di Eric Darnell e Simon J Smith oggi | 12

I PINGUINI di Madagascar - film stasera in tv 12 maggio : trama - curiosità - streaming : I Pinguini di Madagascar è il film stasera in tv sabato 12 maggio 2018 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV I Pinguini di Madagascar, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Penguins of Madagascar USCITO IL: 27 novembre 2014 GENERE: Animazione, Avventura, Commedia, Family ANNO: 2014 REGIA: Simon J. Smith CAST: ...