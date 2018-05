I giovani sempre più dipendenti da internet | per il 45% almeno 6 ore al giorno passate

Sempre più giovani in fuga dall'Umbria : Viaggiando si creano legami e network che sono alla base della scienza globale del nostro tempo. Come per noi di Issnaf è importante lavorare insieme alle altre diaspore europee, per imparare dalle ...

Grande Torino : per sempre campioni - per sempre giovani : Com'è difficile, ogni volta, immaginare quel giorno, quel 4 maggio del 1949. La tragica fine di un sogno, uno dei più belli, uno dei più intensi. L'Italia rinasceva, ricostruita sulle macerie di una guerra assurda. E il calcio, con le sue utopie e i suoi miti, i prati restituiti al verde, aiutava ad andare avanti, a credere. C'era la speranza, sì la speranza, in quel pallone che rotolava verso nuovi e più ...

Roma - adesso inizia un ciclo vincente : Di Francesco fantastico - i giovani per puntare sempre più in alto : Si è concluso il ritorno valido per la semifinale di Champions League, successo per 4-2 della Roma contro il Liverpool che però non basta per staccare il pass per la finale. La Roma subito in svantaggio con Manè, poi la reazione e l’autogol di Milner, Wijnaldum sembra chiudere definitivamente i conti, poi la reazione con il gol di Dzeko e la doppietta di Nainggolan, la squadra di Di Francesco recrimina per due rigori non fischiati. Ma la ...

Garanzia giovani sempre più un flop : solo uno su 5 trova lavoro - 60% delle offerte sono stage : Garanzia giovani si dimostra, per l'ennesima volta, un flop. Stando ai dati diffusi da Anpal, nel corso del 2017 solo un giovane su 5 ha trovato un lavoro retribuito mentre il 60% ha potuto usufruire solamente di tirocini formativi che nella maggior parte dei casi non si sono trasformati in una reale opportunità lavorativa.Continua a leggere

Salute & Tecnologia : sempre più giovani nelle cliniche per disintossicarsi dai social media : Sono in aumento i giovani che decidono di rivolgersi a centri per il trattamento delle dipendenze da social media: l’assuefazione dei ragazzi a Facebook, Instagram, Twitter e così via sta incrementando anche il numero dei rehab center, dove gli adolescenti vengono lasciati senza smartphone e internet e consigliati a seguire programmi specializzati. Il Centro “Paradigm” in California sostiene di avere un tasso di successo pari ...

Giappone : popolazione in calo - sempre meno giovani : In Giappone la popolazione è in calo per il 7° anno consecutivo, e al contempo continua ad aumentare il numero delle persone anziane, fino a superare il 27,7% degli abitanti: secondo quanto reso noto dal ministero degli Affari interni, nel 2017 la popolazione ha raggiunto i 127,7 milioni, diminuendo di 227mila unità. Il Giappone è la nazione con la più alta quota di ultra 65enni al mondo: il numero delle persone con più di 75 anni di età ammonta ...

Collo e decolletè : i trattamenti per mantenerli sempre giovani : Primavera, è tempo di scoprirsi: Collo e décolleté sono tra le prime parti del corpo che vengono “liberate” da sciarpe e maglioni invernali. Ma sono anche due zone particolarmente delicate che...

Coma etilico - sempre più giovanissimi tra le vittime : Al limite del Coma etilico con un principio di ipotermia. Così i medici del 118 hanno trovato un quattordicenne sabato sera in una frazione di Pareto, in provincia di Alessandria. A chiamarli era stata la madre dopo aver visto in che condizioni era tornato da una serata con gli amici. I ragazzi avrebbero bevuto rum. È l’ultimo caso, non l’unico. Sfogliando le cronache locali si trovano notizie simili sul Tirreno e sull’Eco di Bergamo, a Savona ...

PAPA FRANCESCO/ “Dio sorprende sempre - come dicono i giovani - fa un colpo basso” : PAPA FRANCESCO: “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa. Il tweet del Santo Padre che anticipa la celebrazione della Pasqua in Vaticano(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 13:59:00 GMT)

Lavoro - sempre più numerosi gli appalti illeciti di manodopera .Tra le tematiche del convegno dell'Associazione giovani consulenti del ... : I consulenti del Lavoro mettono in guardia gli imprenditori sugli sconti consistenti , UMWEB, Perugia, " Un fenomeno sempre più diffuso nel mondo del Lavoro riguarda gli appalti illeciti di manodopera ...

Elezioni Russia - vox tra i giovani : “Putin? Un despota - ho 18 anni e ho visto sempre lui al potere” - “Rappresenta la nazione” : Il 18 marzo la Russia andrà alle urne per eleggere il suo prossimo presidente. Il clima che si respira nella capitale Mosca sembra avere diverse sfaccettature: da una parte i “fedeli” di Putin e dall’altra chi, spinto dal leader di opposizione Navalny, sciopererà il giorno delle Elezioni. Andando nella nuova sede del Progetto ‘Cet‘, nato circa un anno fa, ci si ritrova in un ex fabbrica nel centro di Mosca, con le pareti tappezzate ...

Ragazze giovanissime sempre più attratte dagli uomini over 40 : “i nostri coetanei sanno solo di calcio - tv e videogiochi” : Ragazze giovanissime attratte da uomini con il doppio dei loro anni. È il «fenomeno Aristofonte», dal nome del portale specializzato Aristofonte.com, secondo cui oggi ci sono oltre 200 mila donne di età compresa tra i 18 e i 29 anni iscritte ai diversi siti web di social dating proprio per trovare un uomo più grande di loro. Dei 9 milioni di italiani iscritti ai siti di incontri on-line, le Ragazze a caccia di uomini maturi costituiscono quindi ...

