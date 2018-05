wired

: I 10 comics Usa più venduti del millennio (sinora) #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : I 10 comics Usa più venduti del millennio (sinora) #DipartimentoInnovazioneTecnologia - scoopscoop6 : I 10 comics Usa più venduti del millennio (sinora) -

(Di sabato 12 maggio 2018) L’inizio del nuovoha segnato un punto di svolta per il mondo dei fumetti, dopo la fase cupa e pessimista in cui era precipitata l’industria negli anni Novanta. Sono stati gli anni della nascita e del successo dei webcomic; dell’affermazione degli autori indie; e della consacrazione delle graphic novel presso il grande pubblico. Nel frattempo, l’editoria tradizionale ha prosperato grazie anche all’effetto trainante dei cinemovies e delle serie tv sempre più spesso ispirate a fumetti (e viceversa ispiratrici di spin-off su carta stampata). La società di distribuzione Diamonde il sito americano Comichron hanno pubblicato recentemente una classifica dei 10 albi piùsul mercato americano dall’inizio dela oggi. Trovate la top 10 nella gallery qui in alto, da cui emergono diversi trend: anzitutto, la posizione ...