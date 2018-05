Huawei P20 Pro vs Lumia 1020 | può esistere un confronto tra due prodotti tecnologici

Lo sai come si fa lo screenshot con tre dita su Huawei P20 : Lo sapevi che per fare lo screenshot su Huawei P20 basta usare tre dita senza dover schiacciare contemporaneamente i tasti del telefono ? Oggi ti spieghiamo come fare con una semplice guida.

Mega occasione con Huawei P20 Lite da oggi 10 maggio : prezzo scontato di 100 euro : Ci sono novità molto importanti che dobbiamo assolutamente prendere in esame oggi 20 maggio per il pubblico che sta aspettando il momento giusto con il cosiddetto Huawei P20 Lite. Arrivato sul mercato un paio di mesi fa con un prezzo di listino pari a poco più di 350 euro, infatti, in questi minuti è giunta in Rete una fantastica promozione che consentirà al pubblico di portarselo a casa alle migliori condizioni di sempre. Esaminiamo dunque ...

Huawei P20 Pro invade Milano con la mostra “Un Nuovo Rinascimento della Fotografia” : Huawei inaugura a Milano, in Corso Vittorio Emanuele, la mostra "Un Nuovo Rinascimento della Fotografia", con scatti di iconiche opere d'arte (Leonardo Da Vinci, Caravaggio, Renoir, Dalì e non solo) rivisitate in chiave moderna con lo smartphone Huawei P20 Pro. L'articolo Huawei P20 Pro invade Milano con la mostra “Un Nuovo Rinascimento della Fotografia” proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro lo sapevi che si può spegnere accendere automaticamente : Programmare il telefono Android Huawei P20 Pro per accendere o spegnere automaticamente il telefono. Ecco la guida che ti insegna a spegnere o accendere il telefono in automatico.

Huawei P20 Pro sapete come si stampa direttamente da telefono : Segui la guida che trovi qui di seguito per imparare a stampare le foto e i documenti dal Huawei P20 Pro direttamente sulla stampante senza passare dal PC.

Un iPhone X con tripla fotocamera in lavorazione? Effetto Huawei P20 Pro : Quale futuro prevede Apple dopo l'iPhone X? Il melafonino premium avrà certamente un suo successore che continuerà a puntare sull'aspetto del design innovativo con notch e cornici del display quasi inesistenti ma probabilmente anche su specifiche hardware sempre più all'avanguardia. La prossima innovazione, secondo recenti rapporti riportati pure da MacRumors , potrebbe passare per la fotocamera, ecco in che modo. Come è noto a tutti, ...

Recensione Huawei P20 Pro : Il Miglior Telefono In Commercio : Ecco la nostra Recensione e prova completa di Huawei P20 Pro. Abbiamo provato il nuovo smartphone Huawei P20 Pro: ecco la nostra Recensione completa Senza troppi giri di parole, è il Miglior Telefono che ci sia oggi in Commercio. Non è perfetto, ma ci arriva davvero molto vicino. Se un amico mi chiedesse quale Telefono […]

Huawei P20 Pro sapete come si scattano le foto in RAW ? : Per ritoccare le foto fatte con Huawei P20 Pro serve il formato RAW per ottenere il massimo della risoluzione e modificare la foto con la post produzione.

Huawei P20 Lite è già tempo di prezzo sottocosto su un volantino : l’offerta di maggio 2018 : Arriva il primo prezzo sottocosto per il nuovo Huawei P20 Lite che ha debuttato in Italia da circa un mese: ecco i dettagli l’offerta a inizio maggio 2018 in un volantino.Segnaliamo a tutti coloro che sono interessanti ad acquistare uno smartphone recente come l’Huawei P20 Lite, che a partire da oggi 3 maggio 2018 e fino al 12 dello stesso mese il dispositivo è disponibile al prezzo sottocosto di 289 euro presso i negozi ...

Successo strepitoso Huawei P20 Pro : nessun paragone col P10 Plus : Che Huawei P20 Pro potesse fare faville era lecito aspettarselo, soprattutto per via della sua tripla fotocamera posteriore, praticamente unica nel suo genere. Tuttavia, finché carta non canta non è possibile prendere una posizione decisa ed inequivocabile: il dato è stato tratto da poco, e diffuso dalla stessa casa produttrice, che ha confermato che le vendite di Huawei P20 Pro stanno andando a gonfie vele, dopo aver superato di gran lunga ...

Recensione Huawei P20 Pro è un telefono da comprare ? : Huawei P20 Pro lo compro o non lo compro ? Che cosa ne pensano gli utenti che lo hanno già acquistato Guardiamo assieme la Recensione completa del telefono Android Huawei P20 Pro.

Dove comprare Huawei P20 pro al prezzo più basso : Acquistare il migliore smartphone del momento al prezzo più basso Ecco il sito Dove comprare il telefono Huawei P20 Pro al prezzo più basso.

Huawei P20 Pro come si disattiva la vibrazione tastiera : Huawei P20 Pro volete togliere la vibrazione della tastiera. Ecco come fare a eliminare la vibrazione della tastiera sullo smartphone Android Huawei P20 Pro.

Huawei P20 Pro test resistenza : qualche problemino di troppo? (il video) : Huawei P20 Pro è stato sottoposto a vari livelli di tortura per testarne la resistenza: ecco come se la cava nel test sui graffi, con il fuoco e la piegatura (amara sorpresa quest’ultima).Come sempre quando esce un nuovo smartphone, sopratutto quelli destinati alla fascia top di gamma del mercato, il famoso Youtuber JerryRigEverything procede a testarne la resistenza.Questa volta tocca all’Huawei P20 Pro che è stato sottoposto ai ...