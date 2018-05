Hamilton | Bella pole | mi mancava Bottas | Siamo tutti vicini

Lewis Hamilton - GP Azerbaijan 2018 : “Ho fatto una bella rimonta - non abbiamo il passo per battere le Ferrari ma…” : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Il Campione del Mondo ha approfittato al meglio della foratura di Valtteri Bottas e dell’incidente tra le due Red Bull conquistando così il primo successo stagionale. Il britannico della Mercedes, ora leader della classifica generale, è sembrato entusiasta ai microfoni di Sky Sport: “Credo che di aver fatto una bella rimonta. Non avevamo il ...