GXT 383 Dion 7 1 Bass Vibration Headset - recensione

(Di sabato 12 maggio 2018) Trust con l'ultimo batch di prodotti ci ha inviato un sacco di materiale, e dopo il mouse Laban siamo qui a parlare delle cuffie GXT 3837.1, che rappresentano attualmente il top di gamma del suo catalogo gaming. Si tratta di un prodotto pensato per i giocatori che va a occupare una nicchia di mercato ben specifica, soprattutto grazie a una caratteristica molto particolare solitamente presente in prodotti di fascia alta, di cui parliamo in nel dettaglio della.Abbiamo preso in mano le7.1. nel video dell'unboxing che vedete qui sotto e ci sono sembrate un prodotto ben realizzato in termini di ergonomia e qualità costruttiva: le plastiche dei padiglioni e del remoto sono standard, ma il passante in metallo e la buona similpelle dei cuscinetti compensano ampiamente questo difetto, peraltro comune a un sacco di cuffie anche di fascia altissima. ...