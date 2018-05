Grillo deride i romani e la Raggi sui rifiuti di Roma

Blastingnews

(Di sabato 12 maggio 2018) Beppeesordisce sul suo profilo instagram ufficiale con un post alquanto provocatorio. Il noto comico genovese ha scelto di farsi immortalare con un'enorme montagna dia New York. In visita nella metropoli americana, l'ideatore del Movimento cinque stelle ha scelto di pubblicare questo scatto per riferirsi all'attuale disagio di. La capitale è di nuovo in piena emergenza, come testimoniano gli scatti di qualche giorno fa al quartiere Axa. L'avvicinarsi della bella stagione e l'aumento delle temperature potrebbero creare ulteriori disagi ai cittadini....