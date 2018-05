Gravina | “chiesto di posticipare seconde squadre a 2019-2020”

calcioweb.eu

: #Gravina: “Seconde squadre delle big in #SerieC? Si valuta, ho chiesto sia fatto tra due annate” - GoalSicilia : #Gravina: “Seconde squadre delle big in #SerieC? Si valuta, ho chiesto sia fatto tra due annate” - Fedelissimi1970 : Gravina: ' 'Ho chiesto di posticipare l'entrata delle seconde squadre al campionato di Lega Pro 2019/20'. - redazionetcp : Serie C, #Gravina: 'Ho chiesto di posticipare l'entrata delle squadre B al 2019/2020' -

(Di sabato 12 maggio 2018) “Ho chiesto dil’entrata delleal campionato-2020, ma restiamo alla finestra”. Lo annuncia il presidente della Lega Pro Gabriele. “All’inizio -prosegueai microfoni di Rmc sport- abbiamo previsto un criterio secondo il quale se dovesse accedere alla Lega pro una sola squadra dovrebbe essere quella con il miglior piazzamento in campionato, facendo un esempio, ad oggi sarebbe la seconda squadra della Juventus, ma dobbiamo comunque rivedere qualcosa perché sarebbe ingiusto tenere fuori club che hanno vivai importanti, come l’Atalanta che è il fiore all’occhiello dell’Italia, oppure la Fiorentina e la Roma. Entro lunedì faremo uscire un comunicato in cui spiegheremo il bando e tutti i paletti richiesti”. (AdnKronos) L'articolo: “chiesto dia ...