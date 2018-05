ALESSIA PRETE IN BAGNO : VIDEO IN TV PER ERRORE/ Barbara D'Urso lo svela alla concorrente? (Grande Fratello 15) : ALESSIA PRETE in BAGNO: VIDEO, in onda per ERRORE dalla Casa del Grande Fratello, diventa virale sul web in pochi minuti. Barbara D'Urso svela tutto alla concorrente?(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:00:00 GMT)

“Un’altra!”. Grande Fratello - questa è Lucia Orlando al naturale. Ma nella vita vera… Trasformazione! : Le ragazze della Casa si truccano, è normale, ma non tutti i giorni. A vederle durante la diretta sono impeccabili, vestite eleganti, con i tacchi alti, i capelli fatti e il trucco perfetto. Ma durante la settimana sono più le volte che le vediamo al naturale le concorrenti donne di questo Grande Fratello 15 che con il make up. Abbigliamento casual o sportivo (molte fanno palestra ogni mattina), capelli raccolti e soprattutto senza un ...

Grande Fratello - telecamere in bagno : nuova gaffe nella notte : Ancora gaffe al Grande Fratello ? Dopo le polemiche di ieri per le immagini di Alessia Prete sul wc andate in onda per errore durante la diretta, la regia potrebbe aver sbagliato ancora. Telecamera ...

Grande Fratello - Selvaggia Lucarelli contro Barbara D'Urso : «Un'armata Brancaleone di casi umani e gli sponsor abbandonano» : di Emiliana Costa Grande Fratello nel mirino di Selvaggia Lucarelli . L'opionionista ha appena condiviso sul suo profilo Facebook una riflessione al vetriolo sul reality condotto da Barbara D'Urso . ...

Anticipazioni Grande Fratello : Aida Nizar rientra nella casa : Aida Nizar torna nella casa del GF 15 per confrontarsi con i ragazzi? Martedì scorso Aida Nizar è stata eliminata clamorosamente dal Grande Fratello con ben il 51% dei voti, perdendo contro Luigi Favoloso, Alberto Mezzetti e Simone Coccia Colaiuta. Un risultato, che comunque ha fatto molto discutere i numerosi telespettatori del reality show condotto da Barbara d’Urso, i quali si sono molto lamentati sui social, arrivando anche a mettere ...

“Erano sposati”. Grande Fratello - chi è la ex moglie di Simone Coccia - ora fidanzato di Stefania Pezzopane : Nella Casa del Grande Fratello ha festeggiato il quarto anniversario di fidanzamento Simone Coccia Colaiuta, che è uno dei protagonisti più in vista di questa 15esima edizione del reality. La sua compagna, è noto a tutti ormai, è la parlamentare Stefania Pezzopane, già senatrice ed ex presidente della Provincia dell’Aquila. Una storia, la loro, che ha fatto parlare sin dagli inizi: lui, 34 anni, fisico muscoloso, tatuaggi sparsi su ...

Selvaggia Lucarelli critica Grande Fratello 2018 : “Cast di casi umani” : Grande Fratello 2018, la critica di Selvaggia Lucarelli: “Cast che non rispecchia quello che c’è fuori” Il cast di Grande Fratello 2018 è fatto con “casi umani”? Questa la critica che Selvaggia Lucarelli rivolge all’edizione numero 15 del reality show. La giornalista lo scrive, nero su bianco, in un lungo commento su Facebook che analizza […] L'articolo Selvaggia Lucarelli critica Grande Fratello 2018: ...

Grande Fratello - blitz della produzione in diretta nella Casa : «Questi li sequestriamo...». Ecco cosa hanno portato via : di Emiliana Costa Dopo il caso sponsor, un altro giallo al Grande Fratello . Questa mattina la produzione avrebbe fatto un blitz nella Casa e il motivo sembrerebbe incredibile. Il Grande Fratello non ...

#SponsorGate al Grande Fratello 15 : aziende in fuga dal programma : ROMA – Non c’è pace per la quindicesima dizione del Grande Fratello. La squalifica di Baye Dame e gli ammonimenti di Barbara D’Urso non sono bastati ai concorrenti della Casa, che continuano ad assumere comportamenti offensivi. Atteggiamenti che hanno scatenato indignazione popolare, culminata con una forte presa di posizione di alcuni sponsor del programma. Primo […] L'articolo #SponsorGate al Grande Fratello 15: aziende in fuga dal ...

Chi è Simone Coccia Colaiuta? Biografia - età e vita privata del concorrente del Grande Fratello 2018 : Chi è Simone Coccia Colaiuta? Al Grande Fratello 2018 stiamo avendo la possibilità di conoscerlo meglio, come persona ma anche come concorrente, come giocatore di un reality show che sembrava intenzionato a portare al termine, puntando alla vittoria magari. Ancor prima del GF, però, tutti sapevamo chi fosse Simone: è il fidanzato di Stefania Pezzopane, lo abbiamo spesso visto nei salotti di Barbara d'Urso ed è anche grazie a lei che adesso si ...

“Lui con me…”. Francesca Cipriani sgancia la bomba su un concorrente del Grande Fratello : ecco chi è : E Francesca Cipriani lancia una bomba sul Grande Fratello 15. Ospite di Barbara D’Urso, a Pomeriggio Cinque, la bombastica ex Pupa ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi si lascia sfuggire un retroscena inedito su uno degli inquilini della Casa. Il reality, adesso, è l’argomento di punta dei programmi di Carmelita, tornata dopo anni alla guida del Grande Fratello, e non c’è giorno in cui da quel salotto tv non esca ...

“Lascerà il Grande Fratello”. La decisione choc della produzione : salta una testa illustre : Non si placano le polemiche verso una delle edizioni del Grande Fratello più tormentate di sempre, partita da relativamente poche settimane e già molto discussa per i siparietti sempre sopra le righe dei quali i concorrenti si sono resi protagonisti. Bullismo, sessismo, volgarità, cattiverie gratuite, parolacce. Anche una presunta rissa, andata in scena di notte quando le telecamere non erano accese. Un po’ di tutto, insomma, ma ...

Grande Fratello : Luigi Favoloso e Mariana Falace fanno pace : Mariana Falace e Luigi Favoloso del GF 15: arriva la tregua La mattinata è iniziata all’insegna dell’armonia nella casa del Grande Fratello. Dopo le accese liti delle ultime settimane, il sabato ha portato la quiete nel reality condotto da Barbara d’Urso. Tra Mariana Falace e Luigi Favoloso è arrivata la pace. La modella partenopea e l’ex compagno di Nina Moric si sono infatti punzecchiati negli ultimi giorni. Il 30enne ...

«Grande Fratello 15» : gli sponsor si dissociano e si ritirano : È un fuggi fuggi generale quello delle ultime ore sul fronte sponsor del Grande Fratello, sugli investitori che credono nel progetto e riversano capitale per un ritorno d’immagine. Peccato che gli ultimi accadimenti nella Casa, dagli atti di bullismo contro Aida Nizar ai discorsi fuorvianti di Luigi Favoloso, abbiano spinto molti brand a farsi da parte, a diramare comunicati nei quali prendono le distanze da quanto accade a ...