Grande Fratello 15 | Alessia Prete ripresa in diretta mentre è in bagno | la produzione si

Grande Fratello - la bomba di Francesca Cipriani da Barbara D'Urso : 'Marpione - mi manda certi messaggini'. Chi è : Una bomba sul Grande Fratello , lanciata da Francesca Cipriani . Ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 , rivela: 'Un marpione, mi mandava messaggini hot...'. In onda vanno due servizi, uno su Simone ...

Barbara D’Urso alla conduzione di Sanremo dopo il Grande Fratello? : Barbara D’Urso, storica conduttrice Mediaset, potrebbe approdare in Rai per la conduzione della prossima edizione del Festival di Sanremo? E insieme a lei potrebbe esserci...

Errore 'trash' del Grande Fratello : in onda Alessia Prete seduta sul water - : La messa in onda della scena, tuttavia, sembra abbia riguardato la sola diretta streaming, che è possibile visionare attraverso il sito ufficiale, e non la diretta tv di Mediaset Extra. L'immagine ...

“Aiutatemi…”. Grande Fratello - Luigi Favoloso crolla. Per Nina Moric. L’appello in confessionale : Luigi Favoloso-Nina Moric: c’è un’evoluzione nella telenovela che caratterizza il Grande Fratello 15 sin dai primi giorni. Breve riassunto: a reality appena cominciato, Luigi si è avvicinato sempre di più a Patrizia Bonetti, altro volto semi noto per via delle relazioni passate con Gianluca Vacchi e Stefano Ricucci. Da tanta complicità è nato un flirt che Nina, ovviamente, non ha gradito. E l’ha mollato (anche se poi il ...

Grande Fratello 15 - frana tutto : 'Questi li sequestriamo' - blitz della produzione - uno degli autori entra nella casa : Al Grande Fratello 15 frana tutto: la fuga degli sponsor dal reality giudicato troppo trash e scorretto prosegue, e giorno dopo giorno si aggiungono i brand che hanno deciso di dissociarsi dallo show di Barbara D'Urso e ritirare i propri prodotti dalla casa. Un brutto guaio, per Mediaset, che genera anche dei gialli: qualche ora fa la produzione ha deciso di requisire le lenzuola, dopo che Filippo aveva nascosto per scherzo i materassi di Danilo ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso insulta e offende Mariana : ecco perchè Video : Luigi Favoloso continua a far molto discutere per il suo comportamento all'interno della casa del Grande Fratello 2018 [Video]. Dopo aver mancato di rispetto ad Aida Nizar, arrivando ad offenderla e umiliandola in pubblico, ecco che in queste ultime ore Luigi si è schierato duramente anche nei confronti di Mariana, la concorrente napoletana con la quale ha avuto diversi scontri nel corso delle ultime giornate. Ancora offese contro le donne al ...

Grande Fratello 2018/ Aida Nizar pronta a tornare? Malgioglio sbotta : Il peggio deve ancora arrivare : Grande Fratello 2018, Cristiano Malgioglio attacca ancora Aida Nizar e avverte il pubblico: "È davvero pronta a tutto, il peggio deve ancora arrivare". Dagli atti di bullismo agli errori della produzione, Barbara D'Urso continua ad essere nel mirino delle critiche e delle segnalazioni di Striscia La Notizia. Critiche nate soprattutto per il "caso" Aida Nizar che Cristiano Malgioglio non ritiene essere così vittima come tutti credono.

Grande Fratello 15 - Simone Coccia festeggia 4 anni di fidanzamento con Stefania Pezzopane : Durante la striscia quotidiana del Grande Fratello 15, andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 dopo Uomini e Donne, Simone Coccia Colaiuta ha festeggiato, all'interno della Casa, i suoi quattro anni di fidanzamento con la senatrice Stefania Pezzopane.In confessionale, Simone Coccia ha raccontato nei dettagli l'opera di corteggiamento che ha messo in atto nei riguardi dell'onorevole del Partito Democratico. Queste sono state le sue ...

“Accadrà appena uscirà dalla casa del Grande Fratello”. La rivelazione di Mary - madre di Angelo Sanzio : Da qualche tempo Angelo Sanzio è approdato in tv e adesso il Grande pubblico lo sta conoscendo meglio, grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Il concorrente del reality, al secolo Angelo Giuseppe Capparella, è nato e cresciuto a Civitavecchia in provincia di Roma e ha 28 anni. È conosciuto nel mondo dello showbiz per aver creato dei profumi, che sono apprezzati e amati da personaggi del piccolo e Grande schermo come Antonella ...

