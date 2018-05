Gp di Spagna | Hamilton più veloce di tutti nelle terze libere

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 3 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Lewis Hamilton al comando - Sebastian Vettel risponde! : Lewis Hamilton ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale 2018. Il Campione del Mondo ha firmato un notevole 1:17.281 con il quale precede il compagno di squadra Valtteri Bottas per 13 millesimi. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno risposto presente e sono ad appena tre decimi: le Ferrari hanno dato un segnale importante in vista delle qualifiche, si preannuncia una grande battaglia con ...

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere : FP2 - 1° Hamilton e le Ferrari... - Gp Spagna 2018

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton in testa - Sebastian Vettel quarto. Problemi per Kimi Raikkonen : Il più veloce delle prove libere 2 del GP di Spagna è stato Lewis Hamilton. Il britannico ha stampato un tempo di 1’18″259, chiudendo un venerdì che ha lesinato difficoltà ed incognite in vista del prosieguo del weekend. Il tempo del campione del Mondo in carica è più basso rispetto a quello fatto segnare dal compagno di squadra Valtteri Bottas stamattina (1’18″148) ed è stato ottenuto con gomma gialla, la Soft, ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Lewis Hamilton al comando - Sebastian Vettel non molla : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo ha spinto la sua Mercedes a 1:18.259 rifilando così un decimo di distacco a Dani Ricciardo, abile a precedere il compagno di scuderia Max Verstappen (1:18.533). Sebastian Vettel non molla al volante della sua Ferrari e rimane a tre decimi dal brittanico, subito davanti a Valtteri Bottas (1:18.611, primo nella ...

F1 - GP Spagna 2018 : prove libere 1 - risultati e classifica. Tutti i tempi. Valtteri Bottas in testa - Vettel risponde a Hamilton : Sebastian Vettel è infatti a un solo decimo di distacco dal Campione del Mondo , 1:18.997 contro 1:19.098, , mentre Kimi Raikkonen è quinto , 1:19.499, . Quarta piazza per Max Verstappen , 1:19.187, ...

