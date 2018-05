Governo | Di Maio | riabilitazione Berlusconi non cambia nulla

Di Maio : contratto di Governo con gli italiani al centro. Salvini : stiamo lavorando per voi : Il leader M5s sottolinea che "lo Stato deve tornare a fare lo Stato. Siamo entrati nella Terza Repubblica, quella che mette al centro temi e proposte per i cittadini. Più tardi vi aggiornerò sugli sviluppi di questa giornata". Il leader leghista dal profilo twitter: stiamo lavorando per voi

Di Maio : «Passi in avanti sul contratto di Governo». Alle 16 vertice con Salvini : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi

Contratto di Governo - Di Maio : 'Positivo l'incontro di venerdì' : "Sto andando a Milano per proseguire il lavoro sul Contratto di governo. Anche l'incontro di ieri mattina è stato positivo". A dirlo è il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in un post sul Blog ...

Governo - ULTIME NOTIZIE LEGA-M5S/ Live - Di Maio - Salvini e il futuro Premier : "Senza intesa si torna al voto' : Trattative di GOVERNO M5s-Lega: ULTIME NOTIZIE, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Incontro con Meloni, mentre Berlusconi..

Governo - ULTIME NOTIZIE LEGA-M5S/ Live - Di Maio - Salvini e il futuro Premier : “Senza intesa si torna al voto" : Trattative di GOVERNO M5s-Lega: ULTIME NOTIZIE, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Leader grillino incontra Meloni: "contratto solo con Carroccio". E Berlusconi intanto..(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:02:00 GMT)

Renzusconi al Salone del Libro di Torino - Scanzi : “Governo Di Maio-Salvini? Entusiasmo esagerato da parte del M5s” : Andrea Scanzi presenta il suo Renzusconi al Salone del Libro di Torino assieme a Silvia Truzzi e Antonio Padellaro. Inevitabili i riferimenti alle trattative per la formazione di un governo M5S-Lega. Secondo il giornalista l’Entusiasmo dei pentastellati è eccessivo: “Di Maio è giovane e si troverà a governare con Salvini che fa politica da quando è nato. Giorgetti sa di politica più di tutto il Movimento messo assieme. Prima di ...

Giorgia Meloni umilia Luigi Di Maio : 'Noi troppo di destra? Nel tuo Governo...' : 'Una follia'. Così, imbarazzatissimi, dal Movimento 5 Stelle hanno commentato in tarda serata la rivelazione di Giorgia Meloni sul suo incontro con Luigi Di Maio . Il grillino, ha spiegato la leader ...

Governo M5S-Lega - Meloni rivela : “Di Maio vuole fare il premier” - ma lui : “Avrò modo di chiarire con lei” : Beppe Grillo, tornato da New York fa tappa a Roma e all’Hotel Forum dopo di lui, in serata arrivano Davide Casaleggio e Luigi Di Maio per una cena che assume i contorni di un vertice dello stato maggiore del Movimento 5 Stelle. Nel mentre, esce sia la nota, sia il video con cui Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, rivela i dettagli dell’incontro avuto nel pomeriggio a Montecitorio con il capo politico penstatellato. Di ...

"Continuano gli incontri tra Salvini e Di Maio per la stesura del contratto di Governo" : Aziende-partito e strategie politiche a confronto. L'uscita di ieri di Davide Casaleggio minaccia di sparigliare le carte del dialogo "Legastellato" 12 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Governo - nuovo atto Di Maio-Salvini : incontro a Milano sul nodo premier : Altro giorno di trattative per la formazione del Governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: l'incontro tra i leader di M5s e Lega si terrà al Pirellone, a Milano. Il tema caldo resta il nome del ...

Governo Di Maio-Salvini : ci sarà il reddito di cittadinanza e la flat tax Video : La situazione Politica che sta vivendo il nostro Paese dal 4 marzo in poi è delicata e unica, mai uno stallo di Governo è stato così lungo. I leader politici Di Maio e Salvini, protagonisti delle ultime elezioni, stanno però proprio in queste ore chiudendo finalmente un accordo sul prossimo esecutivo. Governo che molto probabilmente vedra' sia la Lega che il Movimento 5 Stelle come parte attiva nelle prossime importanti decisioni del nostro ...

Prove di Governo : oggi nuovo incontro Salvini-Di Maio - il nodo è sempre il premier : Serve almeno un altro incontro ai due leader per sciogliere il nodo di chi sarà il capo del governo giallo-verde. Al momento passi avanti si registrano solo su alcuni temi del programma.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 maggio : Governo Salvimaio : il contratto avanza e il premier non si trova : La trattativa Grosso guaio per il premier. Al Colle con una rosa di nomi Gialloverdi – Stallo Cinque Stelle e Lega sulla ricerca del terzo uomo. I parlamentari M5S contro l’ipotesi di un tecnico: “Si venderà” di Luca De Carolis e Paola Zanca La minoranza permalosa di Marco Travaglio Vista l’ombra di B. e certi connotati di Salvini, il Governo Salvimaio ci stava veramente sulle palle. Poi i giornali, Macron, Renzi e i suoi ...

Governo - ULTIME NOTIZIE LEGA-M5S/ Live - Di Maio-Salvini : intesa sul "Premier terzo" ancora lontana : Trattative di GOVERNO M5s-Lega: ULTIME NOTIZIE, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Leader grillino incontra Meloni: "contratto solo con Carroccio". E Berlusconi intanto..(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 23:53:00 GMT)