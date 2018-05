Governo | vertice M5S-Lega Salvini | C' è accordo su punti caldi Di Maio

Di Maio : «Passi in avanti sul contratto di Governo » Al via il vertice con Salvini : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi

Governo - incontro Di Maio-Salvini : 'Vertice positivo - convergenze" - : Il secondo faccia a faccia tra i due leader è servito per trovare nuovi punti di intesa sui temi per arrivare ad un contratto per un esecutivo tra M5s e Lega. Domani, sabato 12 maggio, in programma un ...