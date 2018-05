Governo | ultimo vertice Salvini-Di Maio Spunta la bozza del contratto

Le condizioni di Berlusconi : "ultimo miglio" per far nascere il Governo Lega 5 stelle : Manca un segnale, "un ultimo miglio" nella trattativa che nelle intenzioni deve portare M5s e Lega a fare un governo insieme: "Noi chiediamo un riconoscimento politico", spiega un deputato di Forza Italia vicino...

Governo - Di Maio assolve Berlusconi. Salvini insiste : «Ci provo fino all’ultimo» : Mattarella aspetterà fino alle 17 per dare il via al “suo” Governo neutro. Il leader 5 Stelle sembra aprire a Forza Italia, mentre il leader della Lega si sente ancora ottimista

Berlusconi ha fatto saltare l'ultimo tentativo di un Governo Lega-M5s : Al termine di una giornata in cui si attendeva solo il passo di lato del leader di Forza Italia per far nascere un governo a guida M5s e Lega, Silvio Berlusconi utilizza poche righe per bloccare qualsiasi tentativo e smentire qualsiasi apertura. Il Cavaliere mette in chiaro: nessun appoggio esterno, non possiamo accettare veti. Renzi lancia Gentiloni Sul fronte del Pd si ragiona sui passi da compiere qualora si dovesse davvero tornare a ...

