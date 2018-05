GOVERNO | ULTIME NOTIZIE LEGA-M5S Live | Di Maio | Salvini e il futuro Premier | “Senza

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : GOVERNO - Lega e M5s contratto e Premier si parla ancora (12 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Governo, manca intesa sul nome del Premier. Serie A, assalto Champions dell'Inter nel match contro il Sassuolo (12 maggio 2018)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 05:10:00 GMT)

Riforma pensioni/ Proietti (Uil) : il GOVERNO continui a cambiare la Legge Fornero (ultime notizie) : oRiforma pensioni, ultime notizie. Proietti (Uil): il Governo continui a cambiare la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 maggio(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:54:00 GMT)

Ultime notizie GOVERNO - M5S e Lega verso l’intesa. E il premier? : Ore febbrili per la formazione del governo Lega-M5s che ha preso il via dopo il “passo di lato” di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia in una nota ha spiegato le ragioni che hanno spinto la componente a fare in modo – con l’astensione – che l’alleato Salvini tenti di dare al Paese un governo al quale “non potremo certamente dare la fiducia” ma che sarà valutato “senza pregiudizi sui ...

Riforma pensioni/ Il GOVERNO M5s-Lega rilancia Quota 41 e Quota 100 (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 10 maggio. Il Governo M5s-Lega rilancia Quota 41 e Quota 100. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 09:19:00 GMT)

