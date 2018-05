Governo | Salvini | “Einaudi? Un grande | ma va letto tutto La legge sul conflitto di

Governo M5S-Lega - intesa su flat tax - immigrati e sicurezza. Salvini : rivedere trattati Ue : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. La bozza di “contratto” prevede una ventina di punti: accordo sui primi 10 tra cui flat tax, ambiente, difesa, esteri, immigrati, giustizia e sicurezza. Sostanziale accordo legge Fornero e reddito di cittadinanza, temi che saranno affrontati domenica insieme a lavoro e salario minimo. Il leader del Carroccio: «Abbiamo parlato anche di ...

Governo M5S-Lega - intesa su flat tax - pensioni e immigrazione. Salvini : rivedere trattati Ue : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. La prima bozza di “contratto” prevede una ventina di punti, con un sostanziale accordo su tasse, legge Fornero, sicurezza e reddito di cittadinanza. Il leader del Carroccio: «Abbiamo parlato anche di conflitto di interesse, ma non come legge punitiva». Il confronto, che prosegue domenica, registra anche il monito di Mattarella: «Il ...

Salvini : i 10 punti del contratto di Governo e lo scontro con Mattarella Video : Proseguono a ritmo serrato gli incontri tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini in vista della formazione del nuovo governo targato M5S e Lega [Video]. Le trattative sono molto complicate ed è per questo che, nelle ultime ore, si sono moltiplicati i retroscena sulle presunte frizioni tra i due leader ma, soprattutto, tra quello leghista e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, preoccupato per le posizioni anti atlantiche espresse più ...

Governo M5s-Lega - Orietta Berti : “Contenta di Salvini come alleato di Luigi Di Maio” : “Sono contenta del Governo Salvini – Di Maio, vada come vada sono sempre contenta. Sono contenta di Salvini come alleato.” così Orietta Berti, ospite dello spazio dedicato alla Regione Piemonte commenta il sempre più probabile Governo tra Lega e M5s. L'articolo Governo M5s-Lega, Orietta Berti: “Contenta di Salvini come alleato di Luigi Di Maio” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo Lega 5 stelle - blitz dei centri sociali contro Di Maio e Salvini : Una ventina di manifestanti provenienti dal mondo antagonista meneghino hanno improvvisato un presidio in via Pirelli, proprio sotto al Pirellone, per protestare contro il vertice di Governo tra Lega e M5S. "Reddito per tutti, Razzismo per...

