Governo | primo round del tavolo Di Maio-Salvini | completata prima bozza del ' contratto'

Governo - concluso primo round Di Maio-Salvini : intesa su 10 punti del programma : concluso il primo round di trattative tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Pirellone, a Milano. Il tema caldo resta il nome del premier , ma a tenere banco sono anche le questioni Ilva, Alitalia, ...

Mattarella cita Einaudi e l'incarico a Pella : fu il primo Governo del presidente : Oggi Sergio Mattarella ne fa rivivere il ricordo a Dogliani, in un discorso carico di impliciti sull'attuale situazione politica: 'Cercando sempre leale sintonia con il governo e il Parlamento, Luigi ...

ASSISI - LAMPADA DELLA PACE DI SAN FRANCESCO AD ANGELA MERKEL/ La Cancelliera : "Governo Italia? Non mi esprimo" : ASSISI, ANGELA MERKEL riceve la LAMPADA DELLA PACE di San FRANCESCO: “Pacifica convivenza dei popoli”. La cancellerie tedesca insignita quest'oggi dell'ambizioso riconoscimento(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 13:35:00 GMT)

"Italia primo Governo populista in Europa occidentale" : Washington, 11 mag. , AdnKronos/Washington Post, - Il governo che sta prendendo forma in Italia "combinerà elementi di euroscetticismo e protezionismo di estrema destra e porterà l'Italia in primo ...

Governo M5S-Lega - il primo scoglio sarà una manovra da almeno 30 miliardi : Con un Governo Lega-M5s il conto della prossima legge di Bilancio partirebbe da almeno 30 miliardi con lo stop alle clausole Iva (12,5 miliardi), il superamento della legge Fornero (da 5-8 miliardi), l’avvio del reddito di cittadinanza (2 miliardi) il ricorso alla flat tax (in versione soft), le misure per imprese, scuola e lavoro, oltre alla copertura delle cosiddette spese indifferibili...

Governo con Lega e M5s : idea Massolo primo ministro : Dal 2017 inoltre Massolo è anche presidente dell'Ispi, Istituto di politica internazionale. Per quanto riguarda gli altri nomi Vincenzo Spadafora , già consigliere politico di Luigi Di Maio e oggi ...

Governo - ULTIME NOTIZIE - PRIMO TAVOLO TECNICO M5S LEGA/ Travaglio : “Ma Berlusconi sarà davvero fuori?” : Di Maio e Salvini preparano la squadra di GOVERNO: incontri e riunioni ad oltanza. Meloni sostiene M5s e LEGA? “Sei punti irrinunciabili”, fa sapere Fratelli d'Italia. Le ULTIME NOTIZIE(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 23:17:00 GMT)

Governo : Di Maio - Mattarella sa da primo giorno nostro no a esecutivo neutrale : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente della Repubblica per la pazienza che ha avuto in questo periodo. Sono sempre stato onesto e lineare anche con il Quirinale, abbiamo spiegato con il Movimento fin dove potevamo arrivare e dove non potevamo arrivare. Noi un Governo tecnico o neutrale che dir si voglia non lo votiamo, non per la proposta che farà il Presidente della Repubblica, ma perchè ...

Primo maggio tra festa e cortei - pensando al Governo in stallo - : Dai sindacati a Prato ai rider a Torino al discorso del presidente Mattarella. Salvini sale sul trattore e Di Maio attacca il jobs act Primo maggio, aforismi e frasi famose per la festa del lavoro ...

Primo maggio - sindacati in piazza. Gentiloni : lavoro sfida per Governo - : Cortei in diverse città italiane per la Festa dei lavoratori. Il tema principale è la sicurezza. Mattarella: "lavoro è la priorità". Tweet di Papa Francesco per celebrare san Giuseppe: "lavoro ...

Salvini e Di Maio si mettano d’accordo. All’Italia serve il suo primo Governo geografico : Alla fine di queste giornate si palesa una verità sostanziale: un governo ci sarà per forza. Sarà il governo messo in piedi dal buon senso di Sergio Mattarella? Io lo spero fortemente e dico anche che il buon senso richiederebbe un disegno chiaro sulla famosa pagina bianca anticipata dal presidente nel discorso di Capodanno. Una constatazione bisogna farla e cioè che la politica può tutto, ma fino a un certo punto. Nel passato si usava la ...

Governo - primo round di Casellati a vuoto. Lega e M5S divisi su Berlusconi : Giudizi positivi da Lega, FI e M5S. Per Toninelli, capogruppo 5S al Senato, l’incarico sarà «l’occasione per fare chiarezza». Martina (Pd):?«Centrodestra e M5s pongano fine ad ambiguità»...

Governo - è ancora stallo : mandato Casellati - fumata grigia al primo giro : Di Maio non cede e vuole Governo solo con la Lega, ma Salvini ribadisce che non lascia allenza con Forza Italia. Berlusconi: "Da noi mai nessun veto"

Governo - a vuoto il primo giro di consultazioni di Casellati. Di Maio e Lega divisi su Berlusconi : «Ripetere le stesse cose è frustrante per me e per chi mi ascolta. Di Maio o non vuole fare Governo o ha già in tasca l’accordo con Renzi. Auguri. Dal mio punto di vista il centrodestra è compatto e spero che dalle parti di Forza Italia nessuno pensi a un accordo col Pd». Il leader della Lega Matteo Salvini, replica da Catania al veto cheil M5S ha...