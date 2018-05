Governo Ms5-Lega | terzo incontro Di Maio-Salvini live Accordo su 10 punti | domani altro

ilsussidiario

: 'Siamo schiavi, sì, ma della nostra paura.' #governo #ms5 #lega #salvini #maurobiani - 89Rebel18 : 'Siamo schiavi, sì, ma della nostra paura.' #governo #ms5 #lega #salvini #maurobiani - DrDomu : RT @rkmontanari: penso al povero #Travaglio e sono confusa all'idea di come si debba sentire davanti a questo governo #Ms5 e #Lega. Secondo… - gigio78874855 : RT @tonyeldoret: @aelledesign @anninavigneto #Travaglio, caduto in profonda depressione trova la forza per scrivere il titolo di prima pagi… -

(Di sabato 12 maggio 2018) M5s-, ultime notizie: oggi via libera definitivo?Dia Milano per il contratto. La svolta potrebbe arrivare in serata: i due leader sono ottimisti(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 22:04:00 GMT)