Governo M5S-Lega | nuovo vertice sul nodo del premier

"Berlusconi candidabile? Terribile…Tutto cambia perché nulla cambi" ospite del Salone del Libro di Torino, Roberto Saviano cita "Il Gattopardo" nel commentare la riabilitazione all'esercizio politico di Silvio Berlusconi. Alla domanda se Di Maio e Salvini riusciranno a formare un governo, il giornalista risponde di sì.

Governo Lega-M5s, la continuità berlusconiana per la scuola? Il timore è fondato. Il M5s non parla più dell'abolizione dei provvedimenti berlusconiani: le classi pollaio e la riforma Gelmini. Eppure erano stati presentati all'inizio del loro documento elettorale. A scuola si aggirano due corpi estranei, ovvero due virus

Trattative di GOVERNO M5s-Lega: ULTIME NOTIZIE, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Incontro con Meloni, mentre Berlusconi..

Berlusconi su Governo Lega-M5S : "Metteranno patrimoniale" : Silvio Berlusconi oggi è stato alla mostra mercato dell'antiquariato a Milano dove ha anche acquistato un disegno di Chagall. Parlando con gli espositori, secondo quanto riportati dai cronisti presenti, avrebbe detto "Spero che quei due non vadano avanti perché metteranno la patrimoniale". Quei due sarebbero ovviamente Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che stanno provando in questi giorni a mettere in piedi un governo M5S-Lega. Tuttavia, ...

Andrea Scanzi presenta il suo Renzusconi al Salone del Libro di Torino assieme a Silvia Truzzi e Antonio Padellaro. Inevitabili i riferimenti alle trattative per la formazione di un governo M5S-Lega. Secondo il giornalista l'Entusiasmo dei pentastellati è eccessivo: "Di Maio è giovane e si troverà a governare con Salvini che fa politica da quando è nato. Giorgetti sa di politica più di tutto il Movimento messo assieme.

Beppe Grillo, tornato da New York fa tappa a Roma e all'Hotel Forum dopo di lui, in serata arrivano Davide Casaleggio e Luigi Di Maio per una cena che assume i contorni di un vertice dello stato maggiore del Movimento 5 Stelle. Nel mentre, esce sia la nota, sia il video con cui Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, rivela i dettagli dell'incontro avuto nel pomeriggio a Montecitorio con il capo politico penstatellato.

Viaggio sul sentiero torto del Governo Lega-M5s. Parla Gentili : Abbiamo dunque vincoli esterni, soprattutto europei, ma di "vincoli interni" sembra difficile porsene: al ministero degli Esteri e dell'Economia avanza l'idea di nominare inesperti. "Sono ministeri ...

Lega e M5s dovrebbero arrivare entro domenica all'accordo definitivo sul GOVERNO. Le sfide principali sono la crescita, il lavoro e la partita sui trattati europei, spiega GIULIO SAPELLI

ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Governo, manca intesa sul nome del Premier. Serie A, assalto Champions dell'Inter nel match contro il Sassuolo (12 maggio 2018)

Il fatto che FdI dovesse entrare nel governo "era ed è escluso". Così fonti M5S all'Ansa spiegano che Di Maio ha incontrato Meloni per capire che tipo di appoggio avesse intenzione di dare. Nell'incontro,spiegano le stesse fonti, Meloni avrebbe chiesto di entrare nel governo ricevendo il no di Di Maio. Ed è "follia" sostengono le fonti, la versione che Di Maio avrebbe chiesto a Meloni il sostegno di FdI alla sua premiership e sostenuto

Il nodo tuttavia rimane il nome del premier e dei ministri di peso , Esteri, Difesa, Economia, che probabilmente sono stati oggetto del vertice tra Di Maio, Beppe Grillo e Davide