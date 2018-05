Governo Lega 5 stelle | blitz dei centri sociali contro Di Maio e Salvini

M5s-Lega : 19 punti nella prima bozza del contratto di Governo : Se ne sta discutendo al Pirellone nell'incontro in corso tra i tecnici dei Cinquestelle e del Carroccio - E' in corso dalle 14 al Pirellone l'incontro fra i tecnici del M5S e della Lega, sul tavolo ...

Berlusconi riabilitato - Borghi (Lega) : “Non è un problema per il Governo”. Toninelli (M5s) : “Responsabilità morali e politiche restano” : “Berlusconi candidabile? Che c’entra, il suo nome nel contratto non c’è. Non è un problema”. A dirlo è Claudio Borghi, deputato della Lega Nord, all’ingresso del Pirellone. I vertici del Carroccio e del Movimento 5 stelle si sono incontrati per il tavolo tecnico che dovrebbe far partire il governo giallo-verde. Sulla riabilitazione di Silvio Berlusconi, che potrà entrare in Parlamento da subito, si è espresso anche ...

Governo - i punti dell'intesa M5S-Lega. Il fact cheching : Fisco, pensioni, reddito di cittadinanza, immigrazione e giustizia: realizzabilità e punti deboli del programma di Salvini e Di Maio Testi

Governo - M5S-Lega - pronta la prima bozza del 'Contratto'. Di Maio : riabilitazione Berlusconi non cambia nulla : Nella riunione tecnica tra M5S e Lega, iniziata al Pirellone alle 14, è stata completata, a quanto apprende l'ANSA, una prima bozza del programma comune. Titolo del plico che contiene le priorità del ...

Contratto per il Governo del cambiamento : la bozza dell'accordo Lega 5 stelle è pronta : "Contratto per il governo del cambiamento". È questo il titolo dell'accordo sul quale Movimento 5 stelle e Lega stanno lavorando per chiudere il capitolo relativo al programma di governo...

Governo M5S-Lega : alle 16 nuovo vertice Salvini-Di Maio : 12 maggio 2018, 14.00 - I lavori per la formazione del nuovo Governo, iniziati nei giorni scorsi, proseguiranno anche oggi con un nuovo vertice tra il leader della Lega Matteo Salvini e quello del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, che proprio stamattina ha annunciato di essere un viaggio verso Milano.I due gruppi di lavoro si riuniranno a partire dalle 16 presso gli uffici del Movimento 5 Stelle all'interno del Pirellone:Anche l’incontro di ...

Governo Lega-M5s - io voglio crederci : di Benedetto Penso che un po’ di credito lo si possa e lo si debba dare al Movimento 5 stelle e alla Lega. Non a caso, se non erro, i sondaggi dicevano che gli elettori Cinque stelle avrebbero gradito molto di più una “combinazione” con la Lega piuttosto che con il Pd. Certo che è facile fare i cinici disillusi; quelli che ormai non credono più a nulla. Ancor più facile è la dietrologia o la sibillina predizione del futuro. Io, ...

Governo M5S-Lega : nuovo vertice sul nodo del premier : Un incontro strategico che si terrà a Milano e non a Roma, segno che il capoluogo lombardo si appresta a giocare un ruolo di pimo piano sulla scena politica lombarda. Sia perché da tempo la Lombardia ...

Berlusconi riabilitato - Saviano : “Terribile! Tutto cambia perché nulla cambi”. “Governo M5s-Lega? Lo fanno” : “Berlusconi candidabile? Terribile…Tutto cambia perché nulla cambi” ospite del Salone del Libro di Torino, Roberto Saviano cita “Il Gattopardo” nel commentare la riabilitazione all’esercizio politico di Silvio Berlusconi. Alla domanda se Di Maio e Salvini riusciranno a formare un governo, il giornalista risponde di sì. L'articolo Berlusconi riabilitato, Saviano: “Terribile! Tutto cambia perché nulla ...

Governo - tensioni tra Lega e 5 Stelle. Berlusconi : «Spero non riescano - o sarà patrimoniale». Poi la smentita : I due partiti si ritrovano distanti su premier e programmi. Un caso le parole del leader di Forza Italia

Governo Lega 5 stelle : "Ci saranno reddito di cittadinanza e flat tax" : Gli italiani hanno dei bisogni chiari e immediati. Come abbiamo sempre detto e' fondamentale dare una risposta a tutti i cittadini che oggi sono ai margini".. Di Maio aggiunge: "E' notizia di qualche giorno fa che sono aumentati...

Governo Lega-M5s : la continuità berlusconiana per la scuola? : Governo Lega-M5s, la continuità berlusconiana per la scuola? Il timore è fondato. Il M5s non parla più dell’abolizione dei provvedimenti berlusconiani: le classi pollaio e la riforma Gelmini. Eppure erano stati presentati all’inizio del loro documento elettorale. A scuola si aggirano due corpi estranei, ovvero due virus Governo Lega-M5s, la continuità berlusconiana per la scuola? […] L'articolo Governo Lega-M5s: la continuità ...

Governo - ULTIME NOTIZIE LEGA-M5S/ Live - Di Maio - Salvini e il futuro Premier : "Senza intesa si torna al voto' : Trattative di GOVERNO M5s-Lega: ULTIME NOTIZIE, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Incontro con Meloni, mentre Berlusconi..