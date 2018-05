Governo | il discorso di Mattarella che mette in guardia Lega e M5S | “Su scelta del

ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 maggio 2018) “Cercando sempre leale sintonia con ile il Parlamento, Luigi Einaudi si servì in pieno delle prerogative attribuite al suo ufficio ogni volta che lo ritenne necessario”. E’ un passaggio dell’intervento del presidente della Repubblica, Sergio, a Dogliani. “Fu il caso illuminante del potere di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo le elezioni del 1953 per la quale non ritenne di avvalersi delle indicazioni espresse dal principale gruppo parlamentare, quello della Dc” L'articolo, ildicheine M5S: “Sudel premier Einaudi usò in pieno le sue prerogative” proviene da Il Fatto Quotidiano.