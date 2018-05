Blastingnews

: Governo, il borsino di ministri e premier: chi scende e chi sale - domcamodeca : Governo, il borsino di ministri e premier: chi scende e chi sale - marcocampione : Nuovo governo, il mio borsino – 8 maggio - marcocampione : Nuovo governo, il mio borsino – 4 maggio -

(Di sabato 12 maggio 2018) Proseguono a ritmo serrato le trattative tra M5S e Lega per cercare di dare vita ad unVIDEOnel più breve tempo possibile. Gli incontri tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono praticamente quotidiani ma, al momento, non è trapelata nessuna conferma ufficiale rispetto ai nomi dei membri della compagine governativa. Le uniche certezze sembrano essere i primi punti del contratto diche gli sherpa giallo-verdi stanno mettendo a punto: reddito di cittadinanza, flat tax, superamento della legge Fornero e contrasto a criminalita' e immigrazione clandestina. Per la poltrona dinelle ultime ore si è fatto strada il nome di Giampiero Massolo, diplomatico di lungo corso con profonda esperienza internazionale. Ma ildei favoriti per Palazzo Chigi comprende altri nomi. Chi è Giampiero Massolo Nelle ultime ore, a cavallo tra il 10 e l’11 maggio, sui ...