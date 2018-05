Governo : faccia a faccia Salvini-Di Maio. Leader Lega : 'Sostanziale accordo su punti chiave' : C'è sostanzialmente un accordo sui punti chiave ", dice Matteo Salvini mentre è in corso al Pirellone il vertice con il capo politico M5s Luigi Di Maio con il quale, fa spaere, "abbiamo parlato di ...

Governo - faccia a faccia Di Maio-Meloni : 18.20 Incontro a Montecitorio tra il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, e la presidente di FdI, Giorgia Meloni. Il colloquio tra i due leader è durato meno di un'ora. Intanto Meloni ha convocato per lunedì mattina la direzione nazionale per fare il punto della situazione.

Governo - Di Maio : ''Conflitto di interessi e anticorruzione? Non facciamo il tototemi'' : 'Discuteremo di tutto. Serve però pazienza perché vanno uniti due programmi che non sempre sono compatibili'. A dirlo è il capo politico del M5S...

De Luca : 'Il Governo Lega-M5s? Facciano - poi saranno giudicati' : 'Il governo Lega-M5s? Non mi scandalizza, lo Facciano il governo, io non guardo con astio a questa cosa. Democrazia vuol dire anche che i cittadini devono sempre verificare sulla propria pelle quello ...

Faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini alla Camera : "Clima positivo - significativi passi in avanti per dare un Governo al Paese" : faccia a faccia mattutino, a Montecitorio, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini all'indomani del via libera di Silvio Berlusconi a un governo Lega-M5S. "Clima positivo per definire il programma e le priorità di governo", si legge in una nota congiunta. All'incontro hanno partecipato anche Vincenzo Spadafora e Giancarlo Giorgetti."Già oggi pomeriggio - si legge ancora nella nota - la prima riunione con i responsabili tecnici dei ...

Governo - Salvini a bocca cucita dopo l’incontro con Di Maio. Un passante : “Ce la facciamo?” e lui : “Certo” : Soltanto uno scambio di battute con un passante, ma ancora silenzio sui temi del contratto di Governo e sul nome per la guida dell’eventuale esecutivo. Al termine dell’incontro con il capo politico del M5s Luigi Di Maio, il segretario Salvini ha lasciato la Camera dei deputati. “Ce la facciamo?”, gli ha chiesto un passante, al termine dell’incontro, durato circa due ore. “Certo”, ha replicato Salvini. E ...

Governo - Renzi : “Di Maio e Salvini? Si amano - ma le famiglie non sono d’accordo. Si facciano vedere da uno bravo” : “Di Maio e Salvini? I due si amano, ma le loro famiglie non sono d’accordo”. E’ la stoccata ironica pronunciata a Dimartedì (La7) dall’ex segretario del Pd, Matteo Renzi, rispettivamente ai leader del M5s e della Lega. E aggiunge: “Il Pd e il centrosinistra dovrà fare campagna elettorale sulla logica della responsabilità contro i campioni mondiali delle promesse. Di Maio e Salvini, in questo senso, sono stati bravissimi. Hanno fatto un sacco di ...

Governo - GIORGETTI (LEGA) : "M5S E BERLUSCONI FACCIANO SFORZI"/ Di Maio non chiude a Salvini "ma non ci spero" : Giancarlo GIORGETTI (LEGA):"Di Maio e BERLUSCONI FACCIANO sforzi". GOVERNO M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni"(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 00:55:00 GMT)

Giorgetti (Lega) : "Di Maio e Berlusconi facciano sforzi"/ Governo M5s-Centrodestra : "Non vogliamo elezioni" : Giancarlo Giorgetti (Lega):"Di Maio e Berlusconi facciano sforzi". Governo M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:48:00 GMT)

Mattarella - 'Governo neutrale' : no da Di Maio e Salvini/ Ma la Lega insiste : 'Berlusconi faccia passo di lato' : Mattarella, 'governo neutrale': no da Lega e M5s: il Presidente della Repubblica richiama i partiti alla responsabilità. Salvini intanto si sfoga priv

Mattarella - "Governo neutrale" : no da Di Maio e Salvini/ Ma la Lega insiste : "Berlusconi faccia passo di lato" : Mattarella, "governo neutrale": no da Lega e M5s: il Presidente della Repubblica richiama i partiti alla responsabilità. Salvini intanto si sfoga privatamente contro Berlusconi e sfida FI(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 11:32:00 GMT)

Governo - Di Maio : “Ritorno al voto è colpa di Salvini”. Lega : “Berlusconi faccia passo indietro e al Colle per soluzione” : Un Governo “di servizio” come quello che si prepara a nominare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella “significherebbe portare al Governo persone che non hanno una connessione con la popolazione e rischierebbero solo di far quadrare i conti con un effetto simile a quello del Governo Monti“. Lo dice il capo politico del M5s Luigi Di Maio che a Non Stop News su Rtl 102.5, racconta di essere “sempre stato ...

Empasse Governo - de Magistris lancia l'idea : 'Facciamone uno con 12 sindaci' : ... fatta un'altra legge elettorale, di andare ad avere una stabilità politica'. Secondo l'ex pm, qualora dalle consultazioni odierne non dovesse emergere la possibilità di poter formare un Governo e si ...

Salvini : pronto a Governo centrodestraIl Colle ci faccia cercare maggioranza : Le delegazioni di M5s e centrodestra hanno incontrato Mattarella ma la situazione non si sblocca: pentastellati pronti a governare con Salvini, centrodestra avanti unito.