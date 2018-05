Governo | Di Maio | sono ottimista | oggi è stata una giornata produttiva

Governo - Salvini : con M5s c'è accordo su punti caldi. Di Maio : lavoriamo per il cambiamento : "Occorre rinegoziare i trattati Ue" dice il leader del Carroccio. Per Di Maio "è stata una giornata produttiva. Sul contratto possiamo terminare la prossima settimana"

Governo - concluso primo round Di Maio-Salvini : intesa su 10 punti del programma : concluso il primo round di trattative tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Pirellone, a Milano. Il tema caldo resta il nome del premier , ma a tenere banco sono anche le questioni Ilva, Alitalia, ...

M5s-Lega - Governo : nodo premier terzo/ Live - Salvini dopo incontro con Di Maio : "Accordo su punti chiave" : M5s-Lega, ultime notizie governo: oggi via libera definitivo? Live, incontro Di Maio-Salvini a Milano per il contratto. La svolta potrebbe arrivare in serata: i due leader sono ottimisti(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 19:53:00 GMT)

Governo : faccia a faccia Salvini-Di Maio. Leader Lega : 'Sostanziale accordo su punti chiave' : C'è sostanzialmente un accordo sui punti chiave ", dice Matteo Salvini mentre è in corso al Pirellone il vertice con il capo politico M5s Luigi Di Maio con il quale, fa spaere, "abbiamo parlato di ...

Di Maio incontra Salvini : «La trattativa va bene». Il contratto di Governo in 19 punti : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: «Convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi»

M5s-Lega - ultime notizie Governo : oggi via libera?/ Live - incontro Di Maio-Salvini a Milano per il contratto : M5s-Lega, ultime notizie Governo: oggi via libera definitivo? Live, incontro Di Maio-Salvini a Milano per il contratto. La svolta potrebbe arrivare in serata: i due leader sono ottimisti(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:45:00 GMT)

Bonafede - l'uomo forte di Di Maio nel posto-chiave. E occhio a questo nome : se è vero - Governo sciagura : 'Sale la stella di Alfonso Bonafede '. Con ogni probabilità, rivela un retroscena del Quotidiano nazionale , sarà lui, braccio destro di Luigi Di Maio e anti-berlusconiano di ferro, il grillino ...

Governo M5s-Lega - Orietta Berti : “Contenta di Salvini come alleato di Luigi Di Maio” : “Sono contenta del Governo Salvini – Di Maio, vada come vada sono sempre contenta. Sono contenta di Salvini come alleato.” così Orietta Berti, ospite dello spazio dedicato alla Regione Piemonte commenta il sempre più probabile Governo tra Lega e M5s. L'articolo Governo M5s-Lega, Orietta Berti: “Contenta di Salvini come alleato di Luigi Di Maio” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo M5S-LEGA - PRIMA BOZZA DI PROGRAMMA/ Ultime notizie live - incontro Di Maio-Salvini : resta nodo premier : GOVERNO, Ultime notizie Lega-M5s live, Mattarella e i paletti a Di Maio e Salvini su premier e Ministri: il presidente della Repubblica vuole dire la sua sulla nuova squadra(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:49:00 GMT)

Governo Lega 5 stelle - blitz dei centri sociali contro Di Maio e Salvini : Una ventina di manifestanti provenienti dal mondo antagonista meneghino hanno improvvisato un presidio in via Pirelli, proprio sotto al Pirellone, per protestare contro il vertice di Governo tra Lega e M5S. "Reddito per tutti, Razzismo per...

Di Maio : «Passi in avanti sul contratto di Governo» Al via il vertice con Salvini : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi

Governo - ultimo vertice Salvini-Di Maio. Spunta la bozza del contratto : ultimo atto della trattativa tra Salvini e Di Maio: oggi l'incontro decisivo a Milano. "Si parlerà solo del contratto di Governo e non di nomi", assicura il leader M5S. Ma sul dialogo tra Lega e 5 ...

Governo - M5S-Lega - pronta la prima bozza del 'Contratto'. Di Maio : riabilitazione Berlusconi non cambia nulla : Nella riunione tecnica tra M5S e Lega, iniziata al Pirellone alle 14, è stata completata, a quanto apprende l'ANSA, una prima bozza del programma comune. Titolo del plico che contiene le priorità del ...

Di Maio : «Passi in avanti sul contratto di Governo» Alle 16 vertice con Salvini : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi