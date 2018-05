Google Pixel | in arrivo gli smartwatch del colosso

Google - svolta wearable a sorpresa : ecco i Pixel Smartwatch - quello che si sa Video : Prima o poi era fisiologico che dovesse accadere. Google sbarca nel mondo anche dei wearable e l'attesa è alta per capire cosa sono pronti a tirare fuori dal cilindro dalle parti di Mountain View. Chi segue il progetto Android dalla prima ora sa bene con quanto hype venisse attesa l'uscita dei Nexus, i primi dispositivi prodotti da terzi che erano interamente progettati da Google e che montavano su il sistema operativo del robottino verde senza ...

Google - in arrivo tre smartwatch a marchio Pixel/ Linfa vitale per il sistema Wear Os : Google, in arrivo tre smartwatch a marchio Pixel: Linfa vitale per il sistema Wear Os. Durante l’evento di Big G del prossimo autunno, potrebbero palesarsi grandi novità(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:24:00 GMT)

Da Google arrivano tre smartwatch a marchio Pixel : (Foto: Google) Non ci saranno solo smartphone all’evento che Google terrà quest’autunno per svelare i nuovi gadget della gamma Pixel, ma con tutta probabilità anche uno o più smartwatch con lo stesso marchio. Lo ha rivelato in un tweet il solitamente ben informato Evan Blass, che ha diffuso alcuni dettagli sull’evento che la casa di Mountain View non ha effettivamente neppure annunciato. Besides the Pixel 3, Pixel 3 XL, and ...

Google Pixel Watch potrebbe arrivare in autunno insieme ai Pixel 3 : Secondo Evan Blass, noto leaker statunitense, nell'evento autunnale Google presenterà anche un Pixel Watch, oltre ai previsti Pixel 3 e alle nuove Pixel Buds. L'articolo Google Pixel Watch potrebbe arrivare in autunno insieme ai Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Google App migliora la gestione delle notifiche su Pixel Buds : Google App ha aggiunto una nuova impostazione per le cuffie Pixel Buds che permette di personalizzare e controllare meglio l'esperienza di notifica L'articolo Google App migliora la gestione delle notifiche su Pixel Buds proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo Pixel Launcher è già disponibile per Oreo - così come il nuovo Google News : A poche ore dalla presentazione è già possibile scaricare il file APK di Google News 5.0 e utilizzare il porting del nuovo Pixel Launcher sui dispositivi con Oreo. L'articolo Il nuovo Pixel Launcher è già disponibile per Oreo, così come il nuovo Google News proviene da TuttoAndroid.

Patch di sicurezza di maggio 2018 : Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus : Come ogni inizio mese, anche questa volta Google non ha perso tempo e ha pubblicato le nuove Patch di sicurezza, relative al mese di maggio, che sono quindi disponibili via OTA o Factory Image per i dispositivi Pixel e Nexus supportati. L'articolo Patch di sicurezza di maggio 2018: Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus proviene da TuttoAndroid.

Recensione Google Pixel 2 : Brutto - Ma Velocissimo! : Ecco la nostra Recensione e prova completa di Google Pixel 2. Abbiamo provato il nuovo smartphone Google Pixel 2: ecco la nostra Recensione completa Finalmente ho provato il Pixel 2 di Google. Un top di gamma piccolo, leggero e compatto, che scatta foto eccellenti, ha una batteria infinita e riceve aggiornamenti immediati da Google. Sulla […]

Xiaomi Mi MIX 2 da oggi può diventare un Google Pixel : disponibile LineageOS 15.1 ufficiale : MIUI, soprattutto nella sua ultima release, è ricchissima di funzioni e curatissima graficamente, lo sappiamo, però alla lunga potrebbe stancare proprio per questo, soprattutto agli occhi di chi ama la semplicità. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2 da oggi può diventare un Google Pixel: disponibile LineageOS 15.1 ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Pixelful Icon Pack offre 3700 icone in stile Google Pixel e 110 sfondi : Pixelful Icon Pack è un'applicazione che offre un pacchetto di Icone con cui è possibile personalizzare lo smartphone con lo stile Google Pixel. L'Icon Pack mette a disposizione più di 3700 Icone in HD che rendono bene anche su schermi 2K e trasforma qualsiasi Icona nello stile Pixel grazie alla maschera sulle Icone non presenti nel pacchetto. L'articolo Pixelful Icon Pack offre 3700 Icone in stile Google Pixel e 110 sfondi proviene da ...

I Google Pixel e Pixel 2 con Android P supporteranno gli apparecchi acustici Bluetooth : In attesa del Google I/O 2018, continuano ad emergere interessanti dettagli sulle novità che verranno introdotte con Android P. Ecco tutti i dettagli L'articolo I Google Pixel e Pixel 2 con Android P supporteranno gli apparecchi acustici Bluetooth proviene da TuttoAndroid.

Now Playing di Google Pixel 2 potrebbe registrare automaticamente la cronologia dei brani : A distanza di diversi mesi dal lancio dei Google Pixel 2, il colosso di Mountain View ha deciso di risolvere uno dei principali bug della feature Now Playing L'articolo Now Playing di Google Pixel 2 potrebbe registrare automaticamente la cronologia dei brani proviene da TuttoAndroid.

Scoperta vulnerabilità di NVIDIA Tegra X1 : a rischio Nintendo Switch e Google Pixel C : Il Tegra X1, uno dei più recenti processori di NVIDIA, è affetto da una vulnerabilità Scoperta da Katherine Temkin e dal team di ReSwitched. Scopriamo i dettagli L'articolo Scoperta vulnerabilità di NVIDIA Tegra X1: a rischio Nintendo Switch e Google Pixel C proviene da TuttoAndroid.

Android Auto Wireless è disponibile per i Google Pixel e Nexus : Google ha ufficializzato la versione Wireless di Android Auto, al momento disponibile solo per alcuni smartphone Nexus e per tutti i Google Pixel e Pixel XL: i dettagli.Dopo mesi di attesa finalmente Google ha ufficializzato la versione Wireless di Android Auto, ovvero non sarà più obbligatorio utilizzare il cavetto usb per sfruttare il software nella vostra Auto.Android Auto Wireless è diventato ufficiale e disponibile per alcuni smartphone ...