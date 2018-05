: Tutta la gioia di Richard Carapaz! L'ecuadoriano sorprende tutti sotto il diluvio di Mercogliano... ?????? #Giro101… - Eurosport_IT : Tutta la gioia di Richard Carapaz! L'ecuadoriano sorprende tutti sotto il diluvio di Mercogliano... ?????? #Giro101… - Eurosport_IT : Sorride Carapaz! Grande vittoria del ecuadoriano della Movistar, che saluta la compagnia poco prima dll'ultimo chil… - OnorioFerraro : L'Ecuador è il 34° paese vincitore della storia del Giro, prima storica vittoria per un ecuadoriano al la Corsa Ros… -

La pioggia,l'asfalto viscido e la lunga ascesa finale (15km),con il secondo arrivo in salita del, non fermano la maglia bianca (miglior giovane) Richardche saluta il gruppo con uno scatto perentorio a mille metri dal traguardo, riprende Bowman (ultimo di 7 fuggitivi) e giunge in solitaria sotto lo striscione dell'ottava,Praia a Mare-Montevergine (209km). Staccati di 7" arrivano, nell'ordine, Formolo,Pinot,Battaglin e il leader Simon Yates che mantiene la maglia rosa di leader. Segue Dumoulin a 16".(Di sabato 12 maggio 2018)