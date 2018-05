Giro d’Italia 2018 | ottava tappa Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano | arrivo in

oasport

(Di sabato 12 maggio 2018) Week-end di fuoco per ild’Italia. Doppioin salita tra sabato e domenica nella Corsa Rosa. Oggi in programma l’, dadi: 209 chilometri con un’ascesa finale non irresistibile, ma che creerà sicuramente scompiglio. Vedremo sicuramente i grandi favoriti per la classifica generale in azione, anche se non dovrebbero esserci distacchi eclatanti. Percorso Partenza dalla costa e da, con alcuni chilometri mossi ma non impegnativi che dovrebbero favorire la formazione della fuga di giornata. Le prime salite, anche se non sono segnalate con un Gpm vero e proprio, tra il chilometro 40 e il chilometro 70, pur con pendenze molto leggere. Dal chilometro 100 si tornerà sulla costa, per un lungo tratto pianeggiante tra Agropoli (dove è posto il traguardo volante) e Salerno, dove invece il gruppo tornerà ...