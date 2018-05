huffingtonpost

: Giovanni Floris: 'Se M5S e Lega manterranno tutte le promesse, rischiamo la bancarotta' - HuffPostItalia : Giovanni Floris: 'Se M5S e Lega manterranno tutte le promesse, rischiamo la bancarotta' - emergency_ong : Stasera @GinoStrada sarà ospite della trasmissione @diMartedi di Giovanni Floris per parlare di #povertà. L'appunta… - MPenikas : Giovanni Floris: 'Se M5S e Lega manterranno tutte le promesse, rischiamo la bancarotta' -

(Di sabato 12 maggio 2018) "Se si farà il governo-M5S vedremo scontrarsi con la complessità del Paese chi ha vinto le elezioni semplificando". A dirlo in un'intervista al Fatto Quotidiano è, conduttore di DiMartedì, su La7, "molto critico" sui programmi dei due partiti che stanno cercando di far nascere il governo, perché "hanno costi difficilmente sostenibili e non sono nemmeno tutti condivisibili".Secondol'intesa frae M5S è "rischiosa" per il Paese: "Selela bancarotta. Per il Pd dire "avevamo ragione" non sarà consolatorio"."Non amo il linguaggio dellao l'approccio dei 5 Stelle alla competizione politica. Gli ultimi segnali di Salvini all'estrema destra, le parole di qualche giorno fa di Grillo sull'euro non lasciano ben sperare. ... Però bisogna riconoscere che la ...