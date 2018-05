Giornata nazionale dei sentieri | 80 eventi tra parchi e aree protette Ma anche a Roma e

Sabato a Ragusa la Giornata Internazionale dell'infermiere : Da Collegio a Ordine, Sabato nella sala conferenze Pippo Tumino di Ragusa la Giornata Internazionale dell’infermiere. 121 i premiati.

Ipasvi : sabato a Ragusa la Giornata Internazionale dell'infermiere : Da Collegio a Ordine, sabato nella sala conferenze Pippo Tumino di Ragusa la Giornata Internazionale dell’infermiere. 121 i premiati.

Torna la Giornata nazionale “in cammino nei Parchi” - per camminare in libertà sui sentieri montani : Torna la Giornata Nazionale di Club alpino italiano e di Federparchi dedicata al camminare in libertà per scoprire paesaggi e meraviglie di montagne e Parchi d’Italia, incontrandosi sui sentieri. Domenica 13 maggio è infatti in programma la 6ª edizione di “In cammino nei Parchi”, compresa, come ormai da tradizione nella Giornata Nazionale dei sentieri del CAI: in programma 63 appuntamenti escursionistici in 43 aree protette di ...

Ordine infermieri provincia Ascoli Piceno - tanti eventi per la Giornata Internazionale : Monsignor Carlo Bresciani, i docenti delle facoltà di Medicina ed Economia della Università Politecnica delle Marche, la presidente dell'Ordine delle Ostetriche Dott.ssa Rosanna De Serio e i ...

Seconda Giornata nazionale della Ricerca : come si può fare prevenzione a 360 gradi? : Quali sono gli orizzonti per la Ricerca oncologica e qual è la situazione italiana? Quali sono le iniziative di prevenzione in atto e come si può fare prevenzione a 360 gradi, anche per evitare le recidive? Sono queste alcune delle domande che guideranno il dibattito nel corso della Seconda Giornata Nazionale della Ricerca promossa dalla LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e, che si terrà a Milano il 16 maggio presso ...

Giornata nazionale della prevenzione del tumore cutaneo : visite gratuite dei nei in tutti i centri LILT aderenti all’iniziativa : Venerdì 18 maggio, in occasione della Giornata nazionale della prevenzione del tumore cutaneo sarà possibile effettuare visite gratuite di controllo dei nei presso tutti i centri LILT aderenti all’iniziativa. L’iniziativa è promossa da La Roche-Posay che, in collaborazione con LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia e Venereologia e Malattie Sessualmente Trasmesse), rinnova anche quest’anno ...

Iniziativa nazionale per la Giornata della Legalità : A promuovere l'Iniziativa è il coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani e consiste nella creazione di una banca dati

Giornata internazionale della Croce Rossa - consegnata in Municipio la bandiera che sarà esposta in piazza : ... l'uomo che sui campi di battaglia ha avuto l'idea che ha portato alla nascita della più grande organizzazione Umanitaria del mondo. Il Comitato CRI di Reggio Emilia per ricordare l'avvenimento e ...

Canottaggio - Meeting Nazionale : Italia Team in evidenza nella prima Giornata di finali : Buone prestazione per gli azzurri dell'Italia Team al Meeting Nazionale di Canottaggio PIEDILUCO, 05 maggio 2018 A Piediluco è terminata la prima giornata del secondo Meeting Nazionale del 2018, dove ...

'Symbiosis' al Comunale per celebrare la 'Giornata Internazionale della Danza' : CASALMAGGIORE - Tante emozioni domenica sera al Teatro Comunale di Casalmaggiore, grazie allo spettacolo 'Symbiosis' realizzato da Progetto DanzArte di Nilla Barbieri per celebrare la 'Giornata ...

Giornata Internazionale della danza - Simona Atzori : Mi racconto ballando - : Spesso negli spettacoli porto in scena la pittura e nei miei quadri porto la danza. Dipingo la danza e danzo la pittura. Entrambi sono importanti. La danza visivamente sparisce dopo lo spettacolo, ...

20 anni di Fuoricentro e la Giornata Internazionale della Danza : tutto al Real Collegio : Gli spettacoli prevedono infatti performances di Danza e musica, oltre alla festa serale con musica dal vivo, grazie alla Street Band, alla Big Band del Liceo musicale Passaglia diretta da Marco ...

Caldo : domani 28 Aprile 2018 la Giornata nazionale dell’orto : Dalla diffusa passione per l’orto al boom delle gite nelle fattorie didattiche, dall’adozione on line di piante e animali alla riscoperta della cucina povera fino alla spesa dal contadino il popolo degli hobby farmers si ritrova alle ore 9,30 di domani, sabato 28 Aprile, sul lungomare Imperatore Augusto a Bari con il Villaggio della Coldiretti dedicato alla “giornata nazionale dell’orto” con i ponti di primavera che spingono ...

25 Aprile - Giornata nazionale contro la malaria : i casi sono in aumento : Cinque milioni di casi in più nel 2016 e una diffusione in 91 Paesi del mondo. Si tratta della malaria, malattia sviluppata soprattutto nelle zone più povere della Terra, dove attivare strategie di prevenzione è più difficile. Il 25 Aprile si celebra la Giornata mondiale ...