Gioca Volley S3 in Sicurezza | la carica dei 1500 a Prato

Volley : Gioca Volley S3 in Sicurezza : il tour parte da Prato : Alla presenza del Vice Sindaco ed Assessore allo Sport del Comune di Prato, Simone Faggi, del presidente del Comitato Regionale della Fipav Toscana, Elio Sità, del presidente del Comitato ...

Gioca Volley S3 in Sicurezza - presentata la prima tappa : in arrivo a Prato anche la Coppa del Mondo : La Coppa del Mondo sarà dunque grande protagonista della tappa di Prato di Gioca Volley S3 in Sicurezza in programma sabato 12 maggio a Prato in Piazza delle Carceri a partire dalle ore 9:00. ...

Beach volley - World Tour 2018 Lucerna. Doppia sconfitta azzurra al femminile : si Gioca per entrare nei sedicesimi : Due sconfitte per l’ItalBeach al femminile nella giornata inaugurale del main draw sulla sabbia (bagnata a causa della forte pioggia) di Lucerna. Menegatti/Giombini sono uscite battute dalla battaglia contro le austriache Plesiutschnig/Schutzenhofer, reduci dal loro primo trionfo nel World Tour a Mersin. Le azzurre hanno giocato per lunghi tratti alla pari con la coppia austriaca, che però ha avuto qualcosa in più in fase punto, vincendo ...

Volley femminile - Davide Mazzanti : “L’Italia lavora per Giocarsi tutte le carte. Il piano A con Paola Egonu - quanto entusiasmo” : Oggi è stata presentata la stagione delle Nazionali Italiane di Volley: sarà un’estate lunghissima che incomincerà con la Nations League e che culminerà con i Mondiali. Davide Mazzanti, CT della squadra femminile, ha fatto un punto della situazione in vista dei prossimi appuntamenti: “Non so cosa aspettarmi – ha dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Con le ragazze stiamo lavorando proprio sul fatto di non aspettarci ...

Volley : parte il 12 maggio da Prato la 3a edizione di "Gioca Volley S3…in sicurezza". : Il progetto nasce dal protocollo d'intesa tra l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, la Polizia Ferroviaria e la FIPAV con l'obiettivo di sensibilizzare il mondo pallavolistico ...

Volley - Finale Scudetto 2018 : Perugia-Civitanova - quando si Gioca la decisiva gara5? Data - programma - orario d'inizio e tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. DOMENICA 6 MAGGIO: 18.00 Sir Safety Conad Perugia vs Cucine ...

Volley - Finale Scudetto 2018 : Perugia-Civitanova - quando si Gioca la decisiva gara5? Data - programma - orario d’inizio e tv : Perugia e Civitanova si sfideranno nella decisiva gara5 della Finale Scudetto di Volley maschile. Sarà la bella di spareggio ad assegnare il tricolore: chi sarà Campione d’Italia? I Block Devils avranno il vantaggio di giocare di fronte all’infuocato pubblico del PalaEangelisti, la Lube dovrà espugnare il campo degli avversari per confermarsi sul trono nazionale e conquistare il quinto titolo della storia (mai persa una Finale) ...

Volley : A2 Femminile - Semifinali Play Off : domani si Giocano le decisive "belle" : ROMA- Il campionato di A2 Femminile continua a mantenere la sua splendida incertezza anche nei Play Off promozione. Entrambe le Semifinali si decideranno alla bella. Le sfide di Gara 2 , andate in ...

Volley - Nations League 2018 : Italia obbligata a Giocare con gli uomini “olimpici” - lotta per Tokyo 2020! Il regolamento e le difficoltà azzurre : La Nations League 2018 di Volley maschile prenderà il posto della vecchia World League, torneo che ci teneva compagnia ormai da due decenni. La FIVB ha deciso di rivoluzionare il prestigioso torneo estivo e di renderlo ancora più competitivo, una vera e propria kermesse internazionale spalmata su cinque settimane, un tutti contro tutti di altissimo livello e che sicuramente appassionerà il pubblico ma che peserà indubbiamente sulle gambe dei ...

