Giampaolo? Io a Napoli? Sì | per un premio

Giampaolo al Napoli? Il tecnico della Samp allo scoperto in conferenza : Sampdoria e Napoli si preparano per la giornata del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il futuro ed in particolar modo di un futuro in azzurro del tecnico Giampaolo. L’allenatore in conferenza stampa ha dato alcune indicazioni: “ho già detto che l’unico presidente che mi chiama è Ferrero e che l’unica telefonata da Napoli è per ricevere un premio: il 29 e il 30 partirò e poi vedremo”. Un poi vedremo che lascia aperta ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Napoli? Far bene per i nostri tifosi» : GENOVA - "Domani avremo l'occasione di salutare i nostri tifosi, che sono stati per tutto l'anno il dodicesimo uomo in campo. Contro una squadra che ha dato lustro al calcio italiano, mettendolo in ...

Sampdoria - attenta al Napoli : Giampaolo è il preferito in Serie A per il post Sarri : L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fotografa la situazione, parlando di 'strappo' tra il presidente del Napoli De Laurentiis e il suo allenatore Maurizio Sarri , corteggiato da numerosi ...

Napoli - Sarri rinnova o sarà addio : piacciono Giampaolo e Inzaghi : Sì, d'accordo, il Napoli ha saputo entusiasmare il mondo del pallone con il suo gioco spettacolare e concreto; Maurizio Sarri avrebbe voluto che la sua consacrazione avvenisse con la conquista dello ...

Napoli - con Sarri probabile addio : De Laurentiis preme per Giampaolo o Inzaghi : Napoli e Sarri potrebbero prendere strade diverse a fine anno. Il tecnico partenopeo ha un contratto fino al 2021, ma nell’accordo è prevista una clausola rescissoria di 8 milioni di euro, a fronte di una penale di 500 mila euro nel caso in cui fosse la società a interrompere la collaborazione. Per restare, Sarri ha chiesto garanzie precise sulla questione economica, vuole un aumento dello stipendio dagli attuali 2 a 4 milioni di euro a stagione ...

Giampaolo : “io al Napoli? Non prevedo il futuro” : “Per la nuova stagione in molti mi hanno contattato. A chi mi vede già seduto sulla panchina del Napoli rispondo che è sicuramente una buona piazza ma il futuro non posso prevederlo”. L’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo si esprime così sul suo futuro professionale. “Nel calcio le cose cambiano di settimana in settimana. Io sono felice di stare alla Sampdoria, è una società affascinante. Per il resto staremo a ...

Giampaolo : 'Io al Napoli? Non prevedo il futuro' : 'Per la nuova stagione in molti mi hanno contattato. A chi mi vede già seduto sulla panchina del Napoli rispondo che è sicuramente una buona piazza ma il futuro non posso prevederlo'. L'allenatore ...

Samp - Giampaolo : "Molti mi hanno contattato. Napoli? Non prevedo il futuro" : "Per la nuova stagione in molti mi hanno contattato. A chi mi vede già seduto sulla panchina del Napoli rispondo che è sicuramente una buona piazza ma il futuro non posso prevederlo". Così Marco ...

Sampdoria - Giampaolo : "Molti mi hanno contatto per la prossima stagione. Napoli? Non prevedo il futuro" : "Per la nuova stagione in molti mi hanno contattato. A chi mi vede già seduto sulla panchina del Napoli rispondo che è sicuramente una buona piazza ma il futuro non posso prevederlo". Così Marco ...