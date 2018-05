GF 2018 eliminati | nuovi provvedimenti martedì 12 maggio? Sta succedendo l' impossibile

Taekwondo - Europei 2018 : Simone Crescenzi e Simone Alessio eliminati agli ottavi di finale : Dopo il bel bronzo di Vito Dell’Aquila nella giornata di apertura degli Europei 2018 di Taekwondo in corso di svolgimento a Kazan (Russia), oggi l’Italia non riesce a brillare e i due azzurri impegnati terminano la propria corsa nelle prime battute. C’è infatti stata poca gloria per Simone Crescenzi e Simone Alessio, entrambi eliminati agli ottavi di finale nelle categorie 63kg e 68kg. Simone Alessio, Campione d’Europa ...

LIVE Taekwondo - Europei 2018 in DIRETTA : seconda giornata - Crescenzi e Alessio subito eliminati : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Taekwondo di Kazan (Russia). Oggi si assegneranno le medaglie in altre quattro categorie di peso: -63 e -68 kg maschili e -53 e -57 kg femminili. L’Italia, dopo il bronzo conquistato ieri da Vito Dell’Aquila, proverà a salire ancora sul podio e punterà in particolare su Simone Alessio nei -68 kg, campione europeo junior, che cercherà il grande ...

The Voice of Italy 2018 - eliminati e vincitore/ Pagelle finale : Maryam Tancredi show : The Voice of Italy 2018, Pagelle della finale: Maryam Tancredi è la vincitrice, al secondo posto Beatrice Pezzini, dietro di loro Andrea Butturini e infine Asia Sagripanti. Maryam Tancredi letteralmente stupefacente, voto 10. La ragazza del team Al Bano è la vincitrice di The Voice of Italy 2018, dimostrando di essere un talento naturale. J-Ax sottolinea che ha un ''autobus Atac nella gola incastrato". Sicuramente ha una grandissima ...

FINALE THE VOICE OF ITALY 2018 - ANDREA E ASIA ELIMINATI/ Diretta vincitore Maryam Tancredi o Beatrice Pezzini? : The VOICE of ITALY 2018, Diretta FINALE 10 maggio: inediti e duetti per i finalisti. Omaggio al dj svedese Avicii, ospite della serata Mihail e Betta Lemme. Chi sarà il vincitore?(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 00:21:00 GMT)

Amici 2018 eliminati sabato 12 maggio : a rischio anche Einar e Biondo? Tutti preoccupati per Carmen ed Emma : Chi saranno gli eliminati di Amici 2018 di sabato 12 maggio? L'assenza delle anticipazioni fanno stare sulle spine Tutti gli spettatori del talent show, ma in particolare i fan di Emma e Carmen: una delle sue sarà eliminata, come ormai avrete saputo pur non avendo visto, magari, la puntata di sabato scorso. Noi vogliamo sperare fino all'ultimo che questa assurda sfida venga annullata, che questi giorni di riflessione portino Maria De Filippi a ...

Grande Fratello 2018/ Diretta e eliminati : Rodrigo Alves il Ken umano entra nella casa (Quarta puntata) : Grande Fratello 2018, Diretta quarta puntata: nuovo processo ad Aida? Il “Ken umano” Rodrigo Alves nuovo concorrente. Chi sarà eliminato? Marco Ferri e Patrizia Bonetti in casa(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:30:00 GMT)

Eliminati e ospiti al Grande Fratello 2018 tra baci e l’arrivo del Ken umano : anticipazioni dell’8 maggio : Eliminati e ospiti al Grande Fratello 2018 che torna in onda oggi, 8 maggio, al martedì, con tante novità. I ragazzi in casa stanno ormai uscendo fuori dal loro seminato e dopo le prime settimane di osservazioni da lontano e piccole prove tecniche, possiamo ufficialmente dire che il reality è iniziato e adesso succederà di tutto. Le polemiche legate alla fine della diretta ogni sera alle 2.00 non si placano perché proprio a quell'ora succede ...

Diretta/ Atp Madrid 2018 Lorenzi Verdasco (5-7 4-6) : streaming video e tv live. Eliminati tutti gli italiani : Diretta Atp Madrid 2018: info streaming video e tv, prosegue il torneo di tennis sulla terra rossa. Eliminati Fabio Fognini e Paolo Lorenzi, entrambi in due set: tutti fuori gli italiani(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:59:00 GMT)

Amici 2018 eliminati sabato 12 maggio : a rischio anche Einar e Biondo? Tutti preoccupati per Carmen ed Emma : Chi saranno gli eliminati di Amici 2018 di sabato 12 maggio? L'assenza delle anticipazioni fanno stare sulle spine Tutti gli spettatori del talent show, ma in particolare i fan di Emma e Carmen: una delle sue sarà eliminata, come ormai avrete saputo pur non avendo visto, magari, la puntata di sabato scorso. Noi vogliamo sperare fino all'ultimo che questa assurda sfida venga annullata, che questi giorni di riflessione portino Maria De Filippi a ...

Amici 2018 eliminati sabato 13 maggio : a rischio anche Einar e Biondo? Tutti preoccupati per Carmen ed Emma : Chi saranno gli eliminati di Amici 2018 di sabato 13 maggio? L'assenza delle anticipazioni fanno stare sulle spine Tutti gli spettatori del talent show, ma in particolare i fan di Emma e Carmen: una delle sue sarà eliminata, come ormai avrete saputo pur non avendo visto, magari, la puntata di sabato scorso. Noi vogliamo sperare fino all'ultimo che questa assurda sfida venga annullata, che questi giorni di riflessione portino Maria De Filippi a ...

Ad Amici 2018 saranno eliminati proprio LORO : il pubblico senza parole : Chi saranno gli eliminati di Amici 2018 di sabato 13 maggio? L'assenza delle anticipazioni fanno stare sulle spine tutti gli spettatori del talent show, ma in particolare i fan di Emma e Carmen: una delle sue sarà eliminata, come ormai avrete saputo pur non avendo visto, magari, la puntata di sabato scorso. Noi vogliamo sperare fino all'ultimo che questa assurda sfida venga annullata, che questi giorni di riflessione portino Maria De Filippi a ...

AMICI SERALE 2018/ Eliminati Valentina - Zic - Luca e Matteo : Emma "distrutta" da Rudy Zerbi : AMICI 2018, quinto SERALE: Valentina, Matteo, Zic e Luca Eliminati. Bryan vs Lauren, ultimi ballerini della scuola. Chi sarà il vincitore della categoria ballo?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:16:00 GMT)

Amici serale 2018/ Eliminati Valentina - Zic - Luca e Matteo : il pubblico vuole il ripescaggio! : Amici 2018, quinto serale: Valentina, Matteo, Zic e Luca Eliminati. Bryan vs Lauren, ultimi ballerini della scuola. Chi sarà il vincitore della categoria ballo?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 14:12:00 GMT)

Grande Fratello 2018 eliminati martedì 8 maggio : a rischio Aida e Luigi Mario Favoloso? Tutte le anticipazioni : Anche domani martedì 8 maggio sarà una puntata piena al Grande Fratello 2018: verrà eliminato Luigi Favoloso molto probabilmente, ma non escluderemmo il colpo di scena Aida Nizar eliminata. E poi tantissimi argomenti da trattare: oltre alla crisi nella coppia, o presunta tale, Filippo e Lucia, c'è stato finalmente il bacio tra Matteo e Alessia! I due si sono avvicinati piano piano e sabato notte si sono abbandonati all'istinto, scambiandosi il ...