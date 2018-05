GF 15 | Luigi Favoloso e i call center | parla ‘Zio’ Edoardo Biasini

Grande Fratello : Luigi Favoloso e Mariana Falace fanno pace : Mariana Falace e Luigi Favoloso del GF 15: arriva la tregua La mattinata è iniziata all’insegna dell’armonia nella casa del Grande Fratello. Dopo le accese liti delle ultime settimane, il sabato ha portato la quiete nel reality condotto da Barbara d’Urso. Tra Mariana Falace e Luigi Favoloso è arrivata la pace. La modella partenopea e l’ex compagno di Nina Moric si sono infatti punzecchiati negli ultimi giorni. Il 30enne ...

Nina Moric e il post malinconico su Instagram. I fan : «È per Luigi Favoloso» : A pochi giorni dalla rottura in diretta tv tra Nina Moric e Luigi Favolos o, la modella croata ha condiviso su Instagram un post con una frase malinconica. Frase che secondo alcuni fan sarebbe ...

“Aiutatemi…”. Grande Fratello - Luigi Favoloso crolla. Per Nina Moric. L’appello in confessionale : Luigi Favoloso-Nina Moric: c’è un’evoluzione nella telenovela che caratterizza il Grande Fratello 15 sin dai primi giorni. Breve riassunto: a reality appena cominciato, Luigi si è avvicinato sempre di più a Patrizia Bonetti, altro volto semi noto per via delle relazioni passate con Gianluca Vacchi e Stefano Ricucci. Da tanta complicità è nato un flirt che Nina, ovviamente, non ha gradito. E l’ha mollato (anche se poi il ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso insulta e offende Mariana : ecco perchè Video : Luigi Favoloso continua a far molto discutere per il suo comportamento all'interno della casa del Grande Fratello 2018 [Video]. Dopo aver mancato di rispetto ad Aida Nizar, arrivando ad offenderla e umiliandola in pubblico, ecco che in queste ultime ore Luigi si è schierato duramente anche nei confronti di Mariana, la concorrente napoletana con la quale ha avuto diversi scontri nel corso delle ultime giornate. Ancora offese contro le donne al ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso si sfoga nel confessionale : 'Voglio vedere Nina Moric' : 'Voglio vederla'. Luigi Favoloso , nel confessionale del Grande Fratello parla di Nina Moric : 'Io dovrei parlare con Nina, non ce la faccio più', si sfoga in un video inedito mandato in onda a ...

Grande Fratello - Satti-Favoloso : il crollo. Veronica si è fidata - poi ha scoperto la verità su Luigi : Sembrava che al Grande Fratello tra una litigata, un bacio e qualche doccia trash fosse nato un sentimento sincero: l’amicizia. Ma le cose tra Veronica Satti e Luigi favoloso si sono messe male. A quanto sembra la figlia di Bobby Solo ha preso molto male un comportamento dell’ex di Nina Moric. In particolare, non avrebbe preso bene il fatto che l’imprenditore abbia prima nominato Mariana e poi tentato in tutti i modi di ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso e la mancanza di Nina Moric : «La sento ancora mia - la vorrei vedere» : Nostalgia al Grande Fratello . Luigi Favoloso sente la mancanza di Nina Moric e in un confessionale inedito, mandato in onda oggi a Pomeriggio 5 , chiede aiuto agli autori per tentare un ...

NINA MORIC PERDONA Luigi FAVOLOSO? / Il gieffino si pente : "Se la trovassi sofferente non me lo perdonerei!" : È davvero finita la relazione tra NINA MORIC e LUIGI Favoloso: dopo l'annuncio della rottura, la modella croata fa un passo indietro sul concorrente del Grande Fratello.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:27:00 GMT)

Luigi Favoloso : “Patrizia mi ha deluso” | GF 15 : Luigi Favoloso spegne il suo sorriso ad ogni ora che passa, dopo aver trascorso le ultime 48 ore ad esultare per la vittoria ottenuta al GF 15. Accantonate anche le frecciatine con Mariana Falace, ribattezzata “la falsa” a causa del comportamento avuto con Patrizia Bonetti. Eppure Luigi Favoloso ha deciso di fare marcia indietro ed in una delle sue riflessioni confuse, confida proprio alla napoletana di non aver gradito il ...

NINA MORIC PERDONA Luigi FAVOLOSO? "MAI RILASCIATO QUESTA INTERVISTA"/ Arriva la smentita e minaccia querela : NINA MORIC PERDONA LUIGI FAVOLOSO? La modella croata lascia la porta aperta e non conferma la fine definitiva della loro relazione, rinconciliazione in vista? Lei smentisce duramente.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:58:00 GMT)

Luigi Favoloso e Mariana Falace litigano ancora al GF : Il motivo? Patrizia Bonetti : Mariana Falace dopo lo scontro con Patrizia Bonetti si difende al Grande Fratello: l’opinione degli altri concorrenti della Casa Mariana Falace, dopo martedì, al Grande Fratello è più volte tornata a parlare dello scontro in diretta con Patrizia Bonetti. La ragazza, nello specifico, ha voluto chiarire la sua posizione con i concorrenti in Casa che, […] L'articolo Luigi Favoloso e Mariana Falace litigano ancora al GF: Il motivo? ...

GF 15 - Aida Nizar e Luigi Favoloso : televoto pilotato? : Aida Nizar fuori dal GF 15: Luigi Favoloso salvo grazie ai call center? Come è ben noto, martedì scorso Aida Nizar è stata eliminata dalla quindicesima edizione del Grande Fratello con il 51,5% delle preferenze contro Luigi Favoloso che ha ottenuto il 42,9% di voti, Simone Coccia il 3,7% e Alberto Mezzetti solo l’1,8% di voti validi. Dopo la sua eliminazione dal reality più spiato d’Italia sono iniziate le proteste da parte del mondo dei ...

Grande Fratello - il crollo di Nina Moric : retromarcia su Luigi Favoloso? E presto - nella casa... : Forse, Nina Moric ci ripensa. Dopo aver scaricato in diretta Luigi Favoloso per le sue effusioni al Grande Fratello con Patrizia Bonetti , la showgirl croata potrebbe tornare sui suoi passi. Lo lascia ...